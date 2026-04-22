BURSELE LUMII Conflictul din Iran continuă să ţină atenţia pieţelor

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 22 aprilie

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, deoarece incertitudinea privind aprovizionarea viitoare cu petrol a menţinut apetitul pentru risc limitat.

Euronext Paris

- Titlurile companiei auto franceze Renault SA s-au depreciat cu 0,2%, la 31,60 euro la ora locală 14.50. Renault a anunţat că va participa la ediţia din 2026 a Salonului Auto de la Paris cu toate mărcile sale - Renault, Dacia şi Alpine, precum şi Renault Pro+, marca dedicată clienţilor profesionişti, urmând să prezinte 50 de vehicule - modele de serie, concepte şi demonstratoare tehnologice.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,4%, la 8.299,23 puncte la ora 14.53.

Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG s-au apreciat cu 1,9%, la 58,46 euro la ora 14.59, cele ale E.ON SE - cu 0,6%, la 19,01 euro. Asociaţia europeană a energiei eoliene WindEurope a făcut ieri un apel la adresa liderilor UE să trateze electrificarea ca pe o ”prioritate strategică”, nu ca pe ”o notă de subsol” în politicile sale, ceea ce înseamnă prioritizarea cetăţenilor, întreprinderilor şi industriei din regiune, conform EFE.

- Indicele DAX a crescut cu 0,2%, la 24.459,07 puncte la ora 15.00.

Borsa Italiana

- Acţiunile UniCredit SpA au coborât cu 0,1%, la 67,92 euro la ora 15.17. Grupul bancar italian a încercat, luni, să atragă investitorii de la banca germană Commerzbank AG, la care este cel mai mare acţionar, cu promisiunea unor profituri mai ridicate, transmite ANSA.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 0,04%, la 48.228,20 puncte la ora 15.18.

London Stock Exchange

- Acţiunile Associated British Foods Plc (AB Foods) au coborât cu 1,6%, la 1.854 pence la ora 14.18. Compania din industria alimentară a decis să separe prin scindare retailerul său de articole de îmbrăcăminte cu preţ redus Primark de afacerea cu produse alimentare, după revizuirea structurii grupului, conform Reuters. După finalizarea scindării, acţionarii AB Foods vor deţine titluri în ambele entităţi listate.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,5%, la 10.559,94 puncte la ora 14.20.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce preşedintele Donald Trump a declarat pentru CNBC că se aşteaptă ca SUA şi Iranul să ajungă la un ”acord important” înainte să expire armistiţiul de încetare a focului.

- În acest context, titlurile companiei aeriene Delta Air Lines Inc. s-au apreciat cu 0,5%, la 71,58 dolari la ora locală 09.49, cele ale producătorului auto Ford Motor Co., cu 0,9%, la 12,98 dolari.

- Acţiunile Eli Lilly and Co. au coborât cu 3,8%, la 885,28 dolari la ora 09.51. Compania farmaceutică a anunţat că va achiziţiona societatea de biotehnologie Kelonia Therapeutics pentru o sumă de până la 7 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,8%, la 49.838,95 puncte la ora 09.52, S&P 500 - cu 0,3%, la 7.130,45 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Apple Inc. au coborât cu 0,5%, la 271,65 dolari la ora 09.53. Tim Cook va părăsi conducerea gigantului de tehnologie la începutul lunii septembrie, după mai bine de un deceniu în fruntea acestuia, şi va fi înlocuit de John Ternus, actualul director al departamentului de inginerie hardware.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,3%, la 24.465,46 puncte la ora 09.54.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, odată cu declinul cotaţiilor petrolului.

- Acţiunile companiei auto japoneze Honda Motor Co. au înregistrat un plus de 0,08%, la 1.342 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - un minus de 2,5%, la 370 de yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,9%, la 59.349,17 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Rio Tinto Group Ltd. au urcat cu 0,9%, 173,86 dolari australieni. Compania minieră britanico-australiană a raportat creşterea cu 9% a producţiei sale de echivalent cu cupru în primul trimestru, în ritm anual, în timp ce producţia globală de minereu de fier a sporit cu 12%, ajungând la 82,8 milioane de tone.

- Titlurile Lynas Rare Earths Ltd. s-au depreciat cu 0,4%, la 19,97 dolari australieni. Compania de exploatare a pământurilor rare a anunţat că i-au crescut veniturile trimestriale brute din vânzări.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,04%, la 8.949,40 puncte.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

