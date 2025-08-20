Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Pieţele europene, atente la implicaţiile discuţiilor privind războiul din Ucraina

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 20 august

Pieţele europene, atente la implicaţiile discuţiilor privind războiul din Ucraina

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, traderii evaluând implicaţiile discuţiilor de la Casa Albă, din ziua precedentă, privind războiul din Ucraina.

Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG au urcat cu 1,2%, la 35.61 euro la ora locală 15.07, cele ale E.ON SE au coborât cu 0,1%, la 15,74 euro. Energia din surse regenerabile a reprezentat, în anul 2022, aproximativ 18,9% din producţia totală de de energie a Uniunii Europene, o pondere mai mare decât media la nivel global, care, conform datelor din anul 2021, s-a situat la 13,9%, a informat ieri Eurostat.

- Indicele DAX a crescut cu 0,4%, la 24.412,71 puncte la ora 15.08.

Nasdaq Copenhagen

- Titlurile Novo Nordisk A/S, producător danez de insulină şi medicamente pentru tratarea diabetului, au înregistrat un plus de 0,3%, 348,65 coroane daneze la ora 15.24, după ce, recent, medicamentul de slăbit de succes al companiei, Wegovy, a obţinut aprobarea de reglementare în Statele Unite pentru tratarea unei boli hepatice grave.

- Acţiunile Vestas Systems A/S, compania producătoare de turbine eoliene, s-au apreciat cu 2,1%, la 135,05 coroane daneze la ora 15.25, în condiţiile în care Serviciul Fiscal Intern al SUA a emis noi reguli privind creditele fiscale pentru proiectele de energie curată.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a crescut cu 0,9%, la 1.694,49 puncte la ora 15.25.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii aşteptând, săptămâna aceasta, un discurs susţinut de preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell.

- Titlurile Eli Lilly and Co. au urcat cu 1,2%, la 706,73 dolari la ora locală 09.40. Compania farmaceutică a anunţat recent o majorare cu 170% a preţului de listă pentru Mounjaro, tratament utilizat în diabetul de tip 2 şi obezitate. Decizia, care va fi aplicată din 1 septembrie în Marea Britanie, marchează începutul unui val de scumpiri pe piaţa europeană, avertizează analiştii, potrivit CNBC.

- Titlurile The Home Depot Inc., cel mai mare retailer american de produse de bricolaj, au câştigat 4%, ajungând la 410,47 dolari la ora 09.41. Compania şi-a menţinut, ieri, estimările pentru rezultatele sale anuale.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 45.089,87 puncte la ora 09.43, S&P 500 a scăzut cu 0,09%, la 6.443,36 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Intel Corp. s-au apreciat cu 10,6%, la 26,16 dolari la ora 09.46. Fondul japonez de investiţii SoftBank a anunţat luni că va face o investiţie de două miliarde de dolari în producătorul american de semiconductori, conform Reuters. Pe de altă parte, administraţia Trump discută posibilitatea de a achiziţiona o participaţie de 10% din Intel, spun surse citate de Bloomberg News.

- Acţiunile Apple Inc. au urcat cu 0,2%, la 231,43 dolari la ora 09.47. Compania de tehnologie a început să majoreze producţia de telefoane iPhone 17 la cele cinci uzine din India, inclusiv la două facilităţi de producţie inaugurate recent, conform unor surse citate de Bloomberg.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,6%, la 21.493,12 puncte la ora 09.48.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, atenţia regiunii fiind îndreptată la evoluţiile geopolitice.

- În acest context, acţiunile companiei auto nipone Toyota Motor Corp. au urcat cu 0,8%, la 2.925 yeni, cele ale producătorului de electronice Sony Corp. au coborât cu 0,4%, la 4.168 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,4%, la 43.546,29 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Qantas Airways Ltd. au pierdut 1,2%, ajungând la 11,44 dolari australieni. Un tribunal din Australia a decis, luni, că transportatorul aerian trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni (58 de milioane de dolari SUA), pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de Covid-19 şi, totodată, a criticat compania pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale, anunţă Reuters.

- Titlurile companiei petroliere Santos Ltd. s-au depreciat cu 2,6%, la 7,75 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 2,8%, la 26,14 dolari australieni, odată cu declinul cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele S&P/ASX 200 a coborât cu 0,7%, la 8.896,20 puncte.

Curs valutar BNR

19 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0573
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3312
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3735
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8527
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.9675

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

