BVB Deprecieri pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent deprecieri, în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,24%, la 20.689 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a coborât cu 0,29%, până la 3.970 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 142,7 milioane lei, peste cea obişnuită pentru bursa noastră, în special datorită schimburilor cu acţiuni Hidroelectrica, care au general două treimi din rulaj.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile producătorului şi furnizorului de energie electrică, ce au cumulat un rulaj de 96,7 milioane lei, titlurile companiei încheind ziua în scădere cu 0,82%, la 121,3 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), ce au urcat cu 0,59%, la preţul de 8,49 lei, în condiţiile unor schimburi de 5,7 milioane lei.

Acţiunile Electrica (EL) s-au depreciat cu 0,98%, până la preţul de 18,16 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de patru milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 3,8 milioane lei, acţiunile TLV încheind ziua în scădere cu 0,43%, la preţul unitar de 28,08 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 1,06%, la 69.717 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a depreciat cu 0,22%, până la 1.506 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un declin de 0,41%, până la 946 de puncte.