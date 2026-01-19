BVB Indicii marchează noi maxime istorice

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri în ultima sesiune de tranzacţionare a săptămânii trecute, în contrast cu declinul pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,03%, până la 27.357 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,5%, până la 5.435 de puncte. De la începutul anului, indicele BET are o creştere de 12%.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 162 de milioane de lei, uşor sub cea din şedinţa anterioară, de 168,1 milioane de lei, 82% din lichiditate provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 26,8 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 33,5 lei, în scădere cu 0,3%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), care au coborât cu 0,38%, până la preţul de 132,4 lei, în condiţiile unor schimburi de 15,3 milioane de lei.

Acţiunile Fondul Proprietatea (FP) s-au apreciat cu 8,01%, până la preţul de 0,661 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 13,4 milioane de lei. Evoluţia apare după ce, vineri, Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat că a aprobat documentul de ofertă prin care Lion Capital intenţionează să cumpere aproape 6% din FP, la un preţ de 0,68 lei pe acţiune.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), care au cumulat un rulaj de 11,9 milioane de lei, acţiunile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua în creştere cu 2,11%, la preţul unitar de 1,067 lei.

În piaţa ”deals” a avut loc un schimb cu acţiuni Antibiotice, în valoare de 1,25 milioane de lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 2,495 lei, similar cu referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,03%, până la 2.016 puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 2,9%, până la 100.997 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,23%, până la 982 de puncte.