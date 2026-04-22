BVB Scăderi pe linie pentru indici

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 22 aprilie

Scăderi pe linie pentru indici

PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan; premierul a anunţat că rămâne în funcţie

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi pe linie, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în contextul crizei politice din ţara noastră, declanşată după ce PSD a anunţat că îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un declin de 1,51%, la 28.261 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,48%, până la 5.524 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 121,7 milioane lei, peste cea din sesiunea anterioară, de 88 milioane de lei, circa trei sferturi din rulaj fiind realizat de schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 29,3 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în scădere cu 1,87%, la preţul unitar de 36,7 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Sphera Franchise Group (SFG), care au urcat cu 0,26%, la preţul de 38,5 lei, în condiţiile unor schimburi de 18,2 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au apreciat cu 0,6%, la preţul de 1,006 leu, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 7,9 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz (SNG), care au cumulat un rulaj de 5,7 milioane de lei, acţiunile producătorului de gaze naturale încheind ziua în scădere cu 0,32%, la preţul unitar de 12,28 de lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc nicio tranzacţie.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,03%, până la 2.079 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,73%, la 100.759 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a scăzut cu 0,29%, până la 962 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Uztel” (UZT): +12,63%

2. ”Electroargeş” (ELGS): +4,95%

3. ”Bucur” (BUCV): +4,27%

4. ”Simtel" (SMTL): +3,42%

5. ”Ropharma" (RPH): +2,00%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Romcab” (MCAB): -6,54%

2. ”Bucovina-Club de Munte” (BCM) : -3,80%

3. ”Electrica" (EL): -3,59%

4. ”MedLife” (M): -3,49%

5. ”Cris-Tim Family Holding” (CFH): -3,25%

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

adb