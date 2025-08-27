BVB Scăderi pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent scăderi, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în ton cu deprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,87%, la 20.630 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a coborât cu 0,53%, până la 3.969 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 81 milioane de lei, sub cea din şedinţa precedentă, de 101 milioane lei, în condiţiile în care nu a fost înregistrat niciun schimb de tip ”deal”.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 29,8 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în scădere cu 1,57%, la 27,64 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au coborât cu 0,08%, la preţul de 122 lei, în condiţiile unor schimburi de 6,8 milioane lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) s-au depreciat cu 0,88%, la preţul de 0,842 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Evergent Investments (EVER), ce au cumulat un rulaj de 3,8 milioane lei, acţiunile EVER încheind ziua în creştere cu 3,17%, la preţul unitar de 1,95 lei.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,42%, la 71.208 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a depreciat cu 0,82%, până la 1.506 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un avans de 0,27%, până la 955 de puncte.