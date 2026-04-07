BVB Tranzacţii de 69 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 7 aprilie

Închideri mixte pentru indici

Valoarea schimburilor realizate în prima sesiune de tranzacţionare a săptămânii de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-a ridicat 69,1 milioane de lei, peste cea din şedinţa anterioară, de 52 milioane lei, dar cu mult mai mică decât media zilnică a acestui an, de 226 milioane lei, ce reflectă totuşi şi ofertele de titluri de stat Fidelis, care ridică artificial media.

Indicii au avut închideri mixte, într-o zi în care majoritatea pieţelor de acţiuni europene au fost închise, cu ocazia sărbătorii Paştelui Catolic. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un recul de 0,02%, la 27.896 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,28%, până la 5.413 de puncte.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 28,1 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 35,5 lei, în scădere cu 0,84%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), care au stagnat, la preţul de 11,72 lei, în condiţiile unor schimburi de 17,5 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au urcat cu 0,1%, la preţul de 1,002 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 2,5 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 1,5 milioane de lei, acţiunile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua în creştere cu 2,12%, la preţul unitar de 144,4 de lei.

În piaţa ”deals” a fost realizat un schimb cu acţiuni Electro-Alfa Internaţional, în valoare de 0,91 milioane lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 11,1 lei, cu 0,36% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,04%, până la 2.054 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,73%, la 98.387 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,41%, până la 965 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Electroaparataj” (ELJ): +12,50%

2. ”Comcm” (CMCM): +11,56%

3. ”UAMT” (UAM): +9,38%

4. ”SIF Hoteluri" (CAOR): +8,65%

5. ”Condmag" (COMI): +7,69%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Energopetrol” (ENP): -12,27%

2. ”Romcab” (MCAB) : -8,15%

3. ”Comelf" (CMF): -5,96%

4. ”Sinteza” (STZ): -4,47%

5. ”Altur” (ALT): -3,20%

