Canada ia în considerare participarea la Eurovision

Canada studiază posibilitatea de a participa la concursul Eurovision. O dorinţă care figurează în cele 500 de pagini ale bugetului guvernului lui Mark Carney, dezvăluit marţi, potrivit news.ro.

În acest document, guvernul afirmă că „analizează în prezent, în colaborare cu CBC/ Radio-Canada, posibilitatea de a participa la Eurovision”, potrivit Radio Canada.

Această informaţie, descoperită de Fabien Randanne, jurnalist la 20 Minutes, specialist în Eurovision, a fost larg mediatizată în presa canadiană.

Deşi Canada nu a participat niciodată la concursul Eurovision, lansat în 1956, mai mulţi artişti canadieni au cântat deja acolo pentru alte ţări. Celine Dion a reprezentat Elveţia în 1988 şi a câştigat concursul în acel an cu piesa „Ne partez pas sans moi”. Cântăreaţa Natasha St-Pier, originară din New Brunswick, a participat şi ea în 2001. Ea a reprezentat Franţa şi s-a clasat pe locul 4 cu piesa „Je n'ai que mon âme”. La Zarra din Montreal, care a cântat în 2023 tot pentru Franţa, s-a clasat dezamăgitor, pe locul 16, în ciuda melodiei sale foarte antrenante „Evidemment”.

O candidatură a Canadei nu este de neconceput, întrucât Eurovision nu se limitează la graniţele Europei şi, din 2015, include Australia - o ţară care nu putea fi mai îndepărtată - şi din 1973. Rusia, înainte de a fi exclusă în momentul invaziei Ucrainei, a participat, de asemenea, începând din 1994. Marocul a concurat, de asemenea, o singură dată, în 1980.

Canada a încercat în 2022 să lanseze o versiune canadiană a Eurovision, înainte de a renunţa în 2023.

Ediţia din 2026 a Eurovision se anunţă din nou haotică. După doi ani marcaţi de proteste împotriva participării Israelului la concurs, din cauza situaţiei din Gaza, mai multe ţări ameninţă astăzi cu boicotul. Ţările participante sunt foarte divizate pe această temă. Spania, Irlanda, Ţările de Jos, Islanda, Norvegia şi Slovenia doresc ca Israelul să fie exclus din concurs. Austria şi Germania consideră însă că un astfel de boicot ar fi „prostesc şi inutil”.

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), ai cărei membri urmau să se reunească la începutul lunii noiembrie pentru a vota participarea Israelului la Eurovision, a anunţat amânarea votului pentru luna decembrie „în lumina recentelor evoluţii din Orientul Mijlociu”.