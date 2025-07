Cătălin Predoiu: "Ministerul Afacerilor Interne este o instituţie funcţională şi puternică, aflată pe un trend ascendent de performanţă”

Ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, a declarat la aniversarea MAI, că avem încă situaţii dificile care ne testează la maximum, cum este cazul de la Mureş, mult mai complex decât pare dar, totuşi, aceste dificultăţi nu pot umbri un adevăr instituţional demonstrat şi anume că Ministerul Afacerilor Interne este, în prezent, o instituţie funcţională, puternică, aflată pe un trend ascendent de performanţă, care oferă cetăţenilor un nivel de siguranţă publică peste media indicelui de siguranţă din Uniunea Europeană.

„În ultimii 3-5 ani, sub ochii noştri s-a petrecut o adevărată revoluţie în spectrul provocărilor privind ordinea şi siguranţa publică internă în întreaga lume occidentală, revoluţie pe care nu cred că o conştientizăm pe deplin, nici la nivel social, nici la nivel instituţional. Suntem cu toţii mai degrabă concentraţi asupra conflictelor geopolitice, militare şi economice, intensificate odată cu invadarea Ucrainei de către Federaţia Rusă”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la aniversarea Ministerului Afacerilor Interne.

Predoiu a subliniat că, uneori, cifrele sunt mai elocvente decât cuvintele.

„În cifre, Ministerul Afacerilor Interne înseamnă astăzi 129.000 de cadre, raportat la o schemă de 165.000 de posturi, înregistrând un deficit de 22,12%, conform unei structuri de personal concepute în urmă cu peste 20 de ani. Ministerul, împreună cu structurile sale subordonate, este unul dintre cele mai mari şi mai puternice ministere ale Guvernului. Este un minister care funcţionează 24 de ore din 24, fără întrerupere, cu efective zilnice pe teren de peste 26.000 de oameni - uneori depăşind chiar şi 30.000. Din acest aparat vast, 82,2% din personal interacţionează direct cu cetăţeanul, cea mai mare parte în confruntare cu diverse pericole, iar 18% lucrează în domeniile de comandă, coordonare, suport, logistică sau administrativ. Doar 18% activează în birouri - un raport echilibrat, din perspectiva noastră.”

Ministrul de Interne a mai precizat că bugetul ministerului, în ceea ce priveşte ordinea publică şi situaţiile de urgenţă, reprezintă 1,08% din PIB, comparativ cu media europeană de 1,10%. El a menţionat că, din prima zi de mandat, a solicitat creşterea nivelului de performanţă, etică profesională şi atitudine faţă de muncă, pentru fiecare angajat în parte.

„Pot confirma că Ministerul Afacerilor Interne a răspuns prompt acestei solicitări. Nu pretind că totul este perfect sau că am rezolvat toate problemele. Treptat, cifrele oficiale au început să arate că angajaţii ministerului au crescut parametrii de performanţă în toate domeniile: destructurarea grupărilor de criminalitate organizată, capturarea drogurilor, reducerea migraţiei ilegale, aderarea la Schengen, apărarea civilă, gestionarea situaţiilor de urgenţă, combaterea corupţiei şi a consumului de droguri - inclusiv în propriul sistem - comunicarea publică şi, nu în ultimul rând, furnizarea de servicii publice digitalizate şi protecţie informativă. Repet, nu pretind că nu există dificultăţi. Nu afirm că totul este rezolvat sau perfect funcţional. Mai avem multe lucruri de corectat şi de îmbunătăţit - sunt primul care recunoaşte asta, atât public, cât şi intern. Ne confruntăm încă cu situaţii complexe, cum este cazul de la Mureş, mult mai complicat decât pare. Totuşi, aceste dificultăţi nu pot umbri un adevăr instituţional demonstrat: Ministerul Afacerilor Interne este, în prezent, o instituţie funcţională, puternică, aflată pe un trend ascendent de performanţă. Este o instituţie care oferă cetăţenilor un nivel de siguranţă publică peste media indicelui de siguranţă din Uniunea Europeană.”

Cătălin Predoiu a subliniat că angajaţii MAI lucrează zilnic, în condiţii dificile, pentru a corecta imperfecţiunile sistemului. „Pe acest fundament solid, Ministerul Afacerilor Interne a fost, în ultimele nouă luni, unul dintre scuturile care au protejat România de o tentativă concertată de destabilizare şi de îndepărtare din zona de siguranţă şi democraţie occidentală. Le mulţumesc angajaţilor ministerului şi liderilor cei mai dedicaţi, care s-au remarcat prin efortul lor. Vom rămâne la datorie în continuare.”

Ministrul a mai declarat că, în primele cinci luni ale anului 2025, criminalitatea generală a scăzut cu 12,8%. „Infracţiunile violente au scăzut cu peste 21%, în ciuda percepţiei create de unele cazuri rare, dar deosebit de grave. Per ansamblu, statisticile arată o reducere semnificativă. Infracţiunile contra patrimoniului au scăzut cu 12%, iar criminalitatea stradală cu peste 20%. Aceste cifre înseamnă, concret, mii de cetăţeni care nu au mai fost agresaţi, jefuiţi sau intimidaţi. Intervenţia la apelurile de urgenţă 112 s-a realizat în 74,5% din cazuri în mai puţin de 10 minute. Într-o societate care evoluează cu viteza tehnologiei şi a informaţiei, timpul de reacţie face diferenţa între ordine şi haos, între viaţă şi moarte.”

Potrivit ministrului, combaterea criminalităţii organizate este, de doi ani, o prioritate absolută. „În primele cinci luni au fost destructurate 49 de grupuri infracţionale organizate, fiind trimise în judecată 359 de persoane. Am efectuat peste 2.500 de percheziţii domiciliare şi am impus măsuri asigurătorii în valoare de peste 100 de milioane de lei. În aceeaşi perioadă, poliţia a desfăşurat peste 1.400 de percheziţii în dosare de trafic de droguri, destructurând 19 grupuri specializate în acest tip de infracţiune. Au fost capturate o tonă de droguri, inclusiv de mare risc, sub formă de comprimate sau plante. Peste 30.000 de persoane au fost testate antidrog în trafic, iar 951 de permise de conducere au fost reţinute pentru consum de substanţe interzise.”

El a vorbit şi despre necesitatea protejării copiilor în mediul şcolar.

„Am redus cu peste 30% faptele de violenţă şcolară, prin aplicarea planurilor de siguranţă şcolară iniţiate de Ministerul Afacerilor Interne în urmă cu doi ani, în colaborare cu mai multe ministere, inclusiv Ministerul Educaţiei. În ceea ce priveşte violenţa domestică, am crescut de la aproximativ 50.000 de intervenţii în 2020, la circa 150.000 în 2024 - dintre care aproximativ 50.000 doar în primele cinci luni ale anului 2025. Structurile MAI au efectuat, în acest an, peste 237.000 de intervenţii în situaţii de urgenţă, dintre care aproape 200.000 prin SMURD - fiecare intervenţie reprezentând o viaţă salvată.” Cătălin Predoiu a mai anunţat că, în domeniul criminalităţii informatice, au fost finalizate 94 de anchete cibernetice, cu peste 160 de inculpaţi.

„Ministerul Afacerilor Interne nu este doar garantul ordinii publice, ci şi furnizor de servicii civile. Iar aceste servicii sunt din ce în ce mai digitalizate, accesibile şi eficiente. În prezent, peste 26 de milioane de interacţiuni au fost realizate prin hub-ul electronic al ministerului. Am lansat cartea electronică de identitate la nivel naţional, am interconectat registre, am redus timpii de aşteptare. Cetăţenii pot obţine cazierul judiciar, istoricul sancţiunilor şi programări online, fără ghişee, fără dosare, fără timp pierdut. Timpul de procesare a cererilor de rezidenţă şi azil a fost redus, iar capacităţile administrative de răspuns au fost îmbunătăţite. Riscurile climatice şi sociale nu mai sunt excepţii, ci o nouă regulă. De aceea, capacitatea de reacţie a DSU-IGSU este esenţială. În 2025, am avut un răspuns complet şi eficient la peste 8.000 de incendii şi 11.900 de misiuni de protecţie a comunităţilor, menţinând active sistemele de alertă pentru peste 80% din populaţie.” Ministrul a mai spus că RO-Alert nu este doar o aplicaţie, ci dovada că statul poate comunica, în timp real, cu cetăţenii aflaţi în pericol.

„Derulăm acţiuni susţinute de conştientizare, comunicare publică şi prevenţie în zonele vulnerabile - trafic de persoane, consum de droguri, mediul şcolar. În paralel, dezvoltăm clubul sportiv Dinamo ca centru de performanţă, dar şi ca spaţiu de atracţie pentru copii şi tineri. Vrem să-i atragem pe terenurile de sport, unde îşi pot forma caracterul şi întări sănătatea.”