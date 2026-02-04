Cazanciuc: "Academia Română are nevoie de un cadru legal clar"

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiator al propunerii de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a Academiei Române, susţine că proiectul oferă instituţiei un cadru legal care îi permite „să îşi îndeplinească menirea”, conform Agerpres.

Senatorul Robert Cazanciuc a declarat miercuri la Senat că „patrimoniul Academiei Române este unul privat, iar iniţiativa legislativă urmăreşte o gestionare mai eficientă a acestuia, potrivit sursei. Eventualele abuzuri atrag răspundere individuală, dar este necesar un cadru legal care să permită Academiei să îşi administreze corespunzător propriul patrimoniu”, informează sursa menţionată.

Referitor la eliminarea limitării mandatelor preşedintelui Academiei Române, senatorul PSD a explicat că „preşedintele poate fi ales pentru unul, două sau trei mandate, dacă membrii Academiei îl consideră potrivit. Această prevedere oferă un cadru care permite proiecte pe termen mai lung, iar decizia rămâne exclusiv la latitudinea membrilor Academiei, nu a Parlamentului”, subliniază sursa.

Întrebat despre posibilitatea creşterii salariilor angajaţilor sau a indemnizaţiilor academicienilor, Robert Cazanciuc a răspuns că "Academia Română este o instituţie fundamentală a ţării şi trebuie să dispună de resursele necesare pentru a funcţiona conform mandatului său şi a aşteptărilor publicului. Aspectele legate de administrare pot fi rezolvate intern, iar eventualele reproşuri ale autorităţilor, precum Curtea de Conturi, au soluţii legale de remediere. Scopul proiectului de lege nu este majorarea salariilor, ci asigurarea unui cadru legal care să permită Academiei să îşi gestioneze resursele şi să îşi îndeplinească menirea”, mai relatează sursa menţionată anterior.

Senatorul USR Ştefan Pălărie a criticat proiectul de modificare a Legii de organizare şi funcţionare a Academiei Române, iniţiat de 14 parlamentari din PSD, PNL, AUR şi grupul minorităţilor naţionale, conform Agerpres. Propunerea a primit raport de admitere de la Comisiile juridică şi de cultură ale Senatului şi urmează să fie dezbătută în plen, a informat sursa.