Cazanciuc: "Infrastructura, motorul dezvoltării României"

Preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Senat, Robert Cazanciuc, a pledat marţi pentru consolidarea infrastructurii rutiere şi feroviare a României, conform Agerpres.

"Marţi, am avut prima şedinţă în calitate de preşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Senat. Este o nouă provocare în cariera mea de senator, pe care am acceptat-o cu dorinţa de a contribui la bunăstarea României şi la binele românilor. Ca elev şi student am făcut naveta cu autobuzele şi trenurile, iar mai târziu am parcurs peste 500.000 km prin ţară la volanul propriului autoturism şi am vizitat toate judeţele ca ministru al Justiţiei, utilizând toate tipurile de transport. De peste 10 ani susţin înfiinţarea unui minister al «micilor proiecte», o politică de prioritizare a investiţiilor în infrastructura rutieră şi feroviară din toate judeţele, care să reducă timpii de transport, să facă călătoriile mai sigure şi mai confortabile şi să constituie o bază solidă pentru dezvoltarea României”, a scris Cazanciuc pe Facebook, conform sursei.

El a subliniat că pasajele rutiere de la Domneşti şi Drajna (Ialomiţa, Călăraşi), precum şi calea ferată Bucureşti-Giurgiu sunt proiecte pe care le-a sprijinit «de la concept până la finalizare, potrivit Agerpres.

"Cred că toţi membrii Senatului susţin dezvoltarea infrastructurii României. Discuţia de astăzi a fost detaliată pentru fiecare proiect în parte, iar eu sunt încântat să am colegi cu experienţă şi dorinţa de a pune România în mişcare. Nimic nu este greu sau imposibil de realizat atunci când ai pasiune şi responsabilitate pentru ceea ce faci”, a adăugat Robert Cazanciuc, a relatat sursa.