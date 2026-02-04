CCR dezbate sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind Legea regimului cultelor

Curtea Constituţională a României (CCR) dezbate miercuri sesizarea de neconstituţionalitate formulată de preşedintele României, Nicuşor Dan, cu privire la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, adoptată de Parlament, potrivit Agerpres.

Şeful statului a atacat legea înainte de promulgare şi susţine că mai multe dispoziţii ale acesteia încalcă prevederi constituţionale esenţiale, între care libertatea religioasă, libertatea de exprimare, principiul separaţiei puterilor în stat şi cerinţele de claritate şi previzibilitate ale normei penale, relatează sursa citată.

În sesizarea adresată CCR, relatează Agerpres, preşedintele arată că legea introduce o nouă infracţiune, exercitarea fără drept a atribuţiilor unor funcţii religioase, însă defineşte aceste atribuţii într-un mod vag şi neclar. Nicuşor Dan susţine că textul lasă posibilitatea ca elemente ale infracţiunii să fie stabilite prin acte administrative ale Secretariatului de Stat pentru Culte, ceea ce contravine principiului constituţional potrivit căruia faptele penale şi pedepsele trebuie stabilite exclusiv prin lege, notează agenţia de presă.

Nicuşor Dan adaugă că că enumerarea funcţiilor religioase vizate de lege, precum preot, rabin, imam sau alte funcţii similare, este incompletă şi lipsită de coerenţă şi poate genera interpretări arbitrare şi aplicări discriminatorii, subliniază sursa citată. În opinia preşedintelui, o astfel de formulare nu respectă standardele de previzibilitate impuse de Constituţie şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform Agerpres.

În documentul transmis Curţii se mai arată că anumite prevederi ale legii pot afecta libertatea de exprimare şi libertatea manifestării religioase, prin instituirea unor restricţii excesive şi nejustificate asupra practicilor religioase şi a dreptului persoanelor de a-şi exprima convingerile religioase în spaţiul public, potrivit sursei citate.

Agerpres evidenţiază că sesizarea a fost publicată pe site-ul Senatului, iar legea contestată a fost adoptată de Parlament în cursul anului 2025. Curtea Constituţională urmează să analizeze atât procedura de adoptare, cât şi conţinutul normativ al actului şi urmează să decidă dacă acesta respectă sau nu dispoziţiile fundamentale ale Constituţiei, conform sursei menţionate.

Decizia CCR va fi definitivă şi obligatorie şi va stabili dacă legea poate fi promulgată sau dacă se impune reexaminarea acesteia de către Parlament, adaugă Agerpres.