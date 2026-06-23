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Cea mai costisitoate frică în investiţii. O ai şi tu?

Media-Advertising / 23 iunie, 17:11

Cea mai costisitoate frică în investiţii. O ai şi tu?

Charlie Munger, partenerul de o viaţă al lui Warren Buffett, obişnuia să spună că este remarcabil ce avantaj poţi obţine doar evitând greşelile stupide.

În investiţii, una dintre cele mai costisitoare greşeli poate fi chiar amânarea primului pas. Deşi mulţi consideră că principalul risc este volatilitatea pieţelor, obstacolul real este adesea teama de a începe.

Această frică se ascunde în spatele unor convingeri răspândite: că bursa este rezervată experţilor, că succesul depinde de alegerea acţiunii perfecte, de identificarea momentului ideal de intrare în piaţă sau de urmărirea celor mai performante investiţii din trecut.

În realitate, astfel de mituri îi determină pe mulţi investitori să amâne decizii care le-ar putea susţine acumularea de capital pe termen lung. Iată câteva dintre cele mai frecvente.

Mitul participării la piaţă

Mulţi oameni cred că investiţiile la bursă sunt rezervate experţilor sau celor cu bani mulţi. Din acest motiv, preferă să îşi păstreze economiile în numerar sau în conturi bancare, chiar dacă inflaţia le reduce valoarea în timp.

În realitate, multiplicarea banilor pe termen lung poate presupune asumarea unui anumit nivel de risc şi participarea la pieţele financiare. Astăzi, accesul la investiţii este mai simplu ca oricând, inclusiv prin aplicaţia XTB, care oferă acces la Acţiuni, ETF-uri şi resurse educaţionale pentru investitori.

Mitul selecţiei perfecte de acţiuni

O altă manifestare a fricii este convingerea că succesul depinde de identificarea companiei potrivite sau a următorului mare câştigător al pieţei.

În practică, cercetările arată că doar un număr redus de acţiuni generează cea mai mare parte a randamentelor pieţei. Din acest motiv, diversificarea şi investiţiile pasive prin ETF-uri reprezintă pentru mulţi investitori o alternativă mai eficientă decât selecţia individuală de acţiuni.

Mitul momentului perfect

Mulţi oameni stau pe margine şi aşteaptă „momentul potrivit” pentru a investi. Dacă piaţa urcă, cred că au pierdut trenul. Dacă piaţa scade, se tem că urmează pierderi şi mai mari.

În realitate, cel mai bun moment este uşor de identificat doar după ce a trecut. Din acest motiv, investiţiile făcute constant şi pe termen lung sunt, pentru majoritatea oamenilor, o soluţie mai bună decât încercarea de a ghici următoarea mişcare a pieţei.

Mitul concentrării investiţiilor

Teama de necunoscut îi determină adesea pe investitori să se concentreze exclusiv pe companii sau pieţe locale.

Această abordare, cunoscută drept "home bias", poate limita diversificarea şi expune portofoliul la riscurile unei singure economii. Accesul la pieţele internaţionale permite distribuirea riscului între regiuni şi sectoare diferite.

Mitul performanţei trecute

Mulţi investitori aleg fonduri sau acţiuni pe baza randamentelor spectaculoase din ultimii ani. Cu toate acestea, performanţele anterioare au o capacitate limitată de a anticipa rezultatele viitoare.

În plus, investiţiile care au înregistrat cele mai mari creşteri sunt adesea şi cele mai volatile, ceea ce poate amplifica şi riscul de pierdere pentru investitori.

Concluzie

Cea mai eficientă metodă de a depăşi frica de investiţii este reducerea zgomotului. Investitorii nu trebuie să găsească acţiunea perfectă, să anticipeze fiecare mişcare a pieţei sau să urmărească fondurile care au performat cel mai bine în anul precedent.

O abordare pasivă, global diversificată, cu costuri reduse şi orientată pe termen lung rămâne, pentru majoritatea investitorilor, una dintre cele mai solide căi de construire a capitalului.

În cele din urmă, depăşirea acestor mituri începe cu primul pas. Odată făcut, investitorii descoperă că succesul nu depinde de predicţii spectaculoase sau de decizii perfecte, ci de consecvenţă, diversificare şi răbdare pe termen lung.

Avertisment cu privire la riscuri

Investiţiile implică riscuri şi pot genera pierderi. Valoarea investiţiilor poate creşte sau scădea, iar randamentele din trecut nu reprezintă o garanţie a rezultatelor viitoare. Investeşte responsabil.

(C)

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