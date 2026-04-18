CENTCOM: 21 de nave s-au întors în Iran de la începutul blocadei impuse de SUA

Douăzeci şi una de nave au fost nevoite să îşi schimbe ruta şi să revină în Iran după instituirea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene din Golful Persic şi Golful Oman, la 13 aprilie, a anunţat vineri seară Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

„De la începutul blocadei, 21 de nave au respectat ordinul forţelor americane de a se întoarce în Iran”, a transmis CENTCOM într-un mesaj publicat pe platforma X.

Anunţul survine în contextul în care Iranul a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru navigaţia comercială, însă preşedintele parlamentului de la Teheran a avertizat că această rută strategică ar putea fi din nou închisă dacă Statele Unite nu ridică blocada navală din regiune.

În pofida acestor declaraţii, operatorii din transportul maritim rămân reticenţi, iar traficul prin strâmtoare continuă să fie redus, doar un număr limitat de nave tranzitând vineri acest coridor esenţial pentru comerţul global.