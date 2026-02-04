China avertizează Panama cu privire la ”preţuri mari” de plătit

China a avertizat Panama, marţi, că va avea „preţuri mari” de plătit după ce o hotărâre judecătorească a anulat contractul cu compania CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, pentru operarea a două porturi la Canalul Panama, relatează news.ro.

Biroul pentru Afaceri Hong Kong şi Macao din China a catalogat decizia Curţii Supreme din Panama drept „absurdă”, „ruşinoasă” şi „patetică” şi a promis că va apăra interesele companiilor chineze, potrivit news.ro.

Autorităţile panameze nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, notează news.ro.

Decizia judecătorească pronunţată săptămâna trecută a anulat un contract-cheie pe care Panama Ports Company, filială a CK Hutchison, îl deţinea din anii 1990 pentru operarea terminalelor de containere de la intrările Canalului Panama din Pacific şi Atlantic, conform news.ro.

Hotărârea, motivată prin încălcări constituţionale şi îngrijorări legate de interesul public, a fost percepută drept o victorie pentru Washington, în contextul intensificării rivalităţii dintre SUA şi China pentru controlul rutelor comerciale globale, arată news.ro.

Decizia instanţei ameninţă să perturbe tranzacţia de 23 de miliarde de dolari privind vânzarea a 43 de porturi din 23 de ţări, inclusiv cele două de la Canalul Panama, către un consorţiu condus de BlackRock şi Mediterranean Shipping Company, potrivit news.ro.

„Hotărârea a ignorat faptele, a încălcat încrederea şi a prejudiciat grav drepturile şi interesele legitime ale întreprinderilor din Hong Kong, China”, a transmis Biroul pentru Afaceri Hong Kong şi Macao, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, citat de news.ro.

„China are suficiente mijloace şi instrumente, precum şi suficientă forţă şi capacitate pentru a apăra o ordine economică şi comercială internaţională justă şi echitabilă”, a precizat instituţia, conform news.ro.

Biroul a avertizat că, dacă autorităţile panameze „insistă să îşi facă voia”, vor fi plătite „preţuri mari, atât politic, cât şi economic”, relatează news.ro.

Decizia instanţei a fost salutată de oficialii americani, John Moolenaar, preşedintele Comisiei Selective a Camerei Reprezentanţilor pentru China, calificând-o drept „o victorie pentru America”, notează news.ro.

Fără a menţiona explicit Statele Unite, biroul chinez a acuzat „o ţară” că a folosit tactici de intimidare pentru a-şi impune voinţa şi a susţinut că Panama „a cedat de bunăvoie” unei puteri hegemonice, potrivit news.ro.

Preşedintele american Donald Trump, care iniţial a salutat vânzarea propusă a porturilor, a cerut ulterior ca SUA „să recupereze” Canalul Panama în faţa influenţei chineze, mai arată news.ro.

Filiala CK Hutchison a transmis că hotărârea instanţei este incompatibilă cu cadrul legal care i-a permis să opereze porturile, potrivit news.ro.