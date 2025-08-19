Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
China insistă că nu este parte a războiului din Ucraina

T.B.
Internaţional / 19 august, 11:48

China insistă că nu este parte a războiului din Ucraina

China a reiterat marţi că nu este parte directă în războiul din Ucraina şi a subliniat că singura ieşire posibilă din conflict trece prin "dialog şi negociere", în timp ce a apărat poziţia Beijingului, care de la început a fost "obiectivă şi imparţială", orientată spre promovarea păcii, informează EFE.

Într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, a amintit că "nu China este cea care a creat criza din Ucraina, şi nu (China) este o parte direct implicată" în conflict şi a dat asigurări că, încă din prima zi, ţara a menţinut "o poziţie coerentă şi clară în favoarea dialogului şi a discuţiilor de pace."

Ea a adăugat că preşedintele Xi Jinping a subliniat necesitatea respectării a patru principii: suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor ţărilor, principiile Cartei ONU, preocupările legitime de securitate ale fiecărei părţi şi sprijinirea oricăror eforturi ce favorizează soluţionarea paşnică, principii care au astăzi "o semnificaţie chiar mai aplicabilă", conform sursei citate.

Mao Ning a răspuns astfel la întrebările despre ultimele desfăşurări diplomatice după întâlnirea de luni de la Casa Albă între preşedintele american, Donald Trump, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, aceştia din urmă menţionând că Putin şi Zelenski ar putea avea o întâlnire "în termen de două săptămâni", deşi au avertizat că înainte ar trebui să se ajungă la un armistiţiu.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez a evitat să comenteze pe marginea ipotezelor formulate în conferinţa de presă, precum posibilitatea ca întâlnirea să aibă loc în China - dat fiind că preşedintele Putin intenţionează să călătorească în această ţară în septembrie pentru summitul OCS şi evenimentele de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial - sau despre eventualele garanţii de securitate într-un viitor acord de pace, limitându-se să sublinieze că între preşedintele Xi Jinping şi liderul rus Vladimir Putin comunicarea este "fluidă şi deschisă".

    Trump ne-a spus tuturor clar facind referire la noile tehnologii militare occidentale .Nici nu vreau sa stiti. A dat apoi un mic exemplu in Iran .Netanyahu zice si el : daca doream „armaghedon” realizam totul in 15 minute .

