Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Chris Wright: Preţurile petrolului vor atinge „un nivel maxim” în următoarele săptămâni

P.C.
Internaţional / 14 aprilie, 15:33

Preţurile petrolului vor continua probabil să crească până când petrolierele vor reuşi să traverseze Strâmtoarea Ormuz, iar acest nivel maxim ar putea fi atins în următoarele câteva săptămâni, a declarat luni secretarul american al energiei, Chris Wright, potrivit CNN.

Potrivit CNN, Chris Wright le-a spus participanţilor la conferinţa Semafor World Economy că „Vom asista la preţuri ridicate la energie, care ar putea chiar să crească” până când „traficul naval semnificativ” va putea trece din nou prin această rută maritimă-cheie.

În acel moment, preţurile petrolului vor atinge „un nivel maxim”, a spus Wright, care a estimat, relatează CNN, că acest lucru s-ar putea întâmpla „cândva în următoarele câteva săptămâni”.

Preţurile petrolului influenţează direct costul carburanţilor la pompă, deoarece ţiţeiul rămâne principalul element de cost în formarea preţului benzinei, notează CNN.

Ţiţeiul Brent, reperul global pentru petrol, a crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului, iar luni cotaţiile s-au apropiat de pragul de 100 de dolari pe baril, potrivit CNN.

În urmă cu o lună, Chris Wright declara că există o „şansă foarte mare” ca americanii să vadă preţul benzinei coborând la cel puţin 3 dolari pe galon până în vară. Luni însă, arată CNN, Wright a avertizat, la fel ca Donald Trump, că preţurile la benzină vor continua probabil să urce şi vor rămâne ridicate luni la rând.

Donald Trump a ordonat duminică o blocadă navală, programată să intre în vigoare luni, la ora 14:00 GMT, după eşecul negocierilor directe dintre Statele Unite şi Iran desfăşurate în Pakistan, relatează CNN. Blocada a fost impusă de Trump în încercarea de a priva regimul iranian de ceea ce administraţia americană consideră a fi principala sa sursă de finanţare, exporturile de petrol.

Luni, preşedintele american a ameninţat că va distruge orice „navă de atac rapidă” iraniană care ar încălca blocada impusă de SUA navelor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, potrivit CNN.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb