Chris Wright: Preţurile petrolului vor atinge „un nivel maxim” în următoarele săptămâni

Preţurile petrolului vor continua probabil să crească până când petrolierele vor reuşi să traverseze Strâmtoarea Ormuz, iar acest nivel maxim ar putea fi atins în următoarele câteva săptămâni, a declarat luni secretarul american al energiei, Chris Wright, potrivit CNN.

Potrivit CNN, Chris Wright le-a spus participanţilor la conferinţa Semafor World Economy că „Vom asista la preţuri ridicate la energie, care ar putea chiar să crească” până când „traficul naval semnificativ” va putea trece din nou prin această rută maritimă-cheie.

În acel moment, preţurile petrolului vor atinge „un nivel maxim”, a spus Wright, care a estimat, relatează CNN, că acest lucru s-ar putea întâmpla „cândva în următoarele câteva săptămâni”.

Preţurile petrolului influenţează direct costul carburanţilor la pompă, deoarece ţiţeiul rămâne principalul element de cost în formarea preţului benzinei, notează CNN.

Ţiţeiul Brent, reperul global pentru petrol, a crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului, iar luni cotaţiile s-au apropiat de pragul de 100 de dolari pe baril, potrivit CNN.

În urmă cu o lună, Chris Wright declara că există o „şansă foarte mare” ca americanii să vadă preţul benzinei coborând la cel puţin 3 dolari pe galon până în vară. Luni însă, arată CNN, Wright a avertizat, la fel ca Donald Trump, că preţurile la benzină vor continua probabil să urce şi vor rămâne ridicate luni la rând.

Donald Trump a ordonat duminică o blocadă navală, programată să intre în vigoare luni, la ora 14:00 GMT, după eşecul negocierilor directe dintre Statele Unite şi Iran desfăşurate în Pakistan, relatează CNN. Blocada a fost impusă de Trump în încercarea de a priva regimul iranian de ceea ce administraţia americană consideră a fi principala sa sursă de finanţare, exporturile de petrol.

Luni, preşedintele american a ameninţat că va distruge orice „navă de atac rapidă” iraniană care ar încălca blocada impusă de SUA navelor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene, potrivit CNN.