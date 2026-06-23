Christian Tour a devenit primul operator de turism listat la BVB

Christian Tour s-a listat, ieri, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul TRIP, devenind astfel primul operator de turism listat pe piaţa de capital din ţara noastră, în urma unei oferte publice iniţiale în valoare de 149 milioane de lei, care a fost suprasubscrisă.

Cristian Pandel, fondator şi CEO Christian Tour, a declarat: "Astăzi începe un nou capitol pentru Christian Tour. Ceea ce a început ca o companie antreprenorială construită din pasiunea pentru călătorii s-a dezvoltat în principala platformă integrată de turism din România, iar listarea noastră la Bursa de Valori Bucureşti reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creştere. Piaţa turismului din România intră într-o perioadă de creştere semnificativă, profesionalizare şi consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului Christian Tour este foarte bine poziţionată pentru a conduce această transformare”.

Acţiunile au încheiat sesiunea de tranzacţionare la preţul de 1,795 lei, echivalentul unei evaluări bursiere de 388 milioane de lei, cu 5% sub cea obţinută în IPO, de aproape 410 milioane de lei.

În urma derulării ofertei, Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 milioane de lei, prin care va finanţa investiţii importante în tehnologie şi digitalizare - inclusiv în instrumente bazate pe inteligenţă artificială, care vor schimba fundamental modul în care românii îşi planifică şi experimentează călătoriile - continuând în acelaşi timp să vizeze achiziţii strategice care-i vor permite să construiască cel mai complex ecosistem de turism din această piaţă, a mai spus fondatorul Christian Tour.

”Dacă primii aproape 30 de ani pe piaţa vacanţelor au fost despre construirea celei mai de încredere companii de turism din România, anii următori vor fi despre un obiectiv mai amplu: să oferim clienţilor noştri experienţe de călătorie mai bune, mai inovatoare şi mai accesibile, să accelerăm modernizarea întregii industrii şi să arătăm lumii ce are România de oferit ca destinaţie turistică”, a punctat Cristian Pandel.

Christian Tour a fost fondată în anul 1997 şi a evoluat, de-a lungul anilor, de la o agenţie de turism antreprenorială la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din ţară. În prezent, compania deţine cea mai extinsă reţea de agenţii de turism din România, cu 63 de unităţi proprii care deservesc peste 365.000 de turişti anual.

În cadrul ofertei publice ce a avut loc luna trecută, investitorii au cumpărat, în total, 80,7 milioane de acţiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe tranşa investitorilor instituţionali au fost alocate 37,5 milioane de acţiuni la un preţ de 1,895 lei/titlu, iar pe tranşa investitorilor de retail au fost alocate 43,1 milioane de titluri, din care 41,7 milioane la preţul de 1,800 lei/acţiune şi 1,4 milioane de acţiuni la preţul de 1,895 lei/titlu. Din pachetul de acţiuni existente, 1,4 milioane de acţiuni au fost utilizare pentru supra-alocare în scopul stabilizării.

Free-float-ul companiei este de circa 37,4%. Acţionarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding, societate deţinută integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour.

BT Capital Partners, în calitate de manager de stabilizare, poate efectua în perioada 22 iunie-21 iulie tranzacţii de stabilizare a preţului acţiunilor TRIP, putând achiziţiona acţiuni din piaţă în limita celor 1,4 milioane de titluri aferente opţiunii de supra-alocare.

”Nu există nicio obligaţie pentru managerul de stabilizare de a efectua tranzacţii de stabilizare şi nu există nicio garanţie că vor fi efectuate astfel de tranzacţii. În niciun caz nu se vor lua măsuri pentru a stabiliza preţul de piaţă al acţiunilor peste preţul final de ofertă”, conform unui raport al BT Capital Partners publicat, la finele săptămânii trecute, pe site-ul BVB.

Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni TRIP s-a ridicat ieri la 3,7 milioane de lei, a patra cea mai mare de la bursa noastră.

Conform politicii de dividende a companiei, Christian Tour intenţionează, ca principiu, să distribuie sub formă de dividende până la 50% din profitul net anual individual distribuibil, sub rezerva prevederilor legale aplicabile şi a planurilor viitoare de investiţii şi dezvoltare ale companiei, potrivit informaţiilor din prospectul ofertei întocmit de BT Capital Partners.

În anul 2025, Christian Tour a generat vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, în creştere cu aproximativ 14% comparativ cu 2024 şi cu aproape 41% faţă de 2023. Veniturile din contractele cu clienţii, recunoscute conform standardelor IFRS, au ajuns la 803 milioane de lei în 2025, în timp ce EBITDA s-a ridicat la aproximativ 45,1 milioane de lei, iar profitul net a ajuns la aproximativ 31,9 milioane de lei, în creştere cu circa 22% comparativ cu cel din anul anterior, potrivit informaţiilor din prospect.