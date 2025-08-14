Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 0,9% în iunie faţă de mai

Cifra de afaceri din industrie (piaţa internă şi externă) a urcat, în termeni nominali, cu 0,9% în iunie 2025 faţă de luna precedentă şi cu 7,5% faţă de iunie 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Evoluţia lunară a fost susţinută de creşterile din industria extractivă (+3,9%) şi industria prelucrătoare (+0,8%). Pe marile grupe industriale, avansuri au fost consemnate în industria energetică (+11,7%), bunuri de uz curent (+3,7%) şi bunuri intermediare (+1,8%), în timp ce bunurile de folosinţă îndelungată (-4,3%) şi bunurile de capital (-2,4%) au scăzut.

Comparativ cu iunie 2024, creşterea a fost determinată de avansul industriei extractive (+26,6%) şi al industriei prelucrătoare (+6,9%). Cele mai mari plusuri au fost înregistrate în bunurile de folosinţă îndelungată (+12,5%), bunurile intermediare (+8,3%), bunurile de uz curent (+8,0%), bunurile de capital (+7,0%) şi industria energetică (+1,6%).

În primele şase luni din 2025, cifra de afaceri din industrie a urcat cu 3,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, creşterea fiind susţinută de industria extractivă (+18,2%) şi industria prelucrătoare (+2,6%).