Claudiu Manda: ”Amânarea măsurilor propuse de PSD nu a dus la stabilitate, ci la blocaje”

S.B.
Politică / 4 februarie, 15:30

Claudiu Manda: ”Amânarea măsurilor propuse de PSD nu a dus la stabilitate, ci la blocaje”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, se întreabă, miercuri, după ce UDMR a anunţat că iniţiază revizuirea taxelor locale, dacă, pe lângă „PNL-işti” mascaţi în PSD-işti, avem acum şi „UDMR-işti” mascaţi în PSD-işti, informează news.ro.

El precizează că amânarea măsurilor propuse de PSD, precum şi a corectării măsurilor greşite luate fără consultare, nu a dus la stabilitate, ci la blocaje, iar PSD guvernează împreună doar dacă iau decizii împreună.

”Am fost acuzaţi că vrem să rupem Coaliţia, că am avea o agendă ascunsă atunci când semnalăm măsuri luate fără consultare şi fără a ţine cont de cel mai important lucru: OAMENII. Adevărul este simplu şi corect: guvernăm împreună doar dacă luăm decizii împreună”, afirmă secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe Facebook.

Manda arată că ”PSD nu a cerut altceva decât respectarea unui protocol semnat şi asumat de către toţi partenerii de guvernare”.

”Amânarea măsurilor propuse de PSD, precum şi a corectării măsurilor greşite luate fără consultare, nu a dus la stabilitate, ci la blocaje. Am votat măsurile guvernului din care facem parte - unele dure - însă există o limită: atunci când vorbim despre mame, pensionari şi persoane cu probleme grave de sănătate. Am spus constant că, pe lângă ajustări, este nevoie de DEZVOLTARE, CONSTRUCŢIE şi VIZIUNE”, a mai precizat Manda.

El comentează şi anunţul UDMR că iniţiază revizuirea taxelor locale, pentru că nemulţumirea oamenilor este justificată.

”Pe lângă „PNL-işti” mascaţi în PSD-işti, să înţeleg că avem acum şi „UDMR-işti” mascaţi în PSD-işti?”, scrie Manda în postare.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat marţi că va cere Guvernului să revină asupra taxelor locale şi să se revină şi în cazul persoanelor cu dizabilităţi, el arătând că este o chestiune morală şi asta trebuie să înţeleagă şi cei de la Finanţe şi premierul.

Potrivit liderului UDMR, statul, dacă nu dovedeşte că este pentru cetăţeni, atunci, la un moment dat, guvernarea va rămâne fără susţinere politică, şi nu se poate guverna împotriva societăţii.

