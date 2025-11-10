CNAIR anunţă străpungerea unei noi galerii pe autostrada A1 Margina-Holdea

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat luni realizarea străpungerii unei noi galerii a ansamblului de tuneluri de pe secţiunea Margina-Holdea a autostrăzii A1, potrivit unui comunicat.

„A fost realizată străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul Lugoj-Deva, după ce la sfârşitul lunii iulie s-a încheiat şi străpungerea galeriei de pe sensul opus. Forajele au fost realizate prin metoda austriacă, un proces tehnic de înaltă precizie”, a declarat şeful CNAIR, Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, lucrările continuă la excavare, armare, cofrare şi betonare, iar stadiul general al proiectului a ajuns la 44%. Asociarea de constructori Spediion UMB-Euro Asfalt, formată din firme din România şi Bosnia, are în prezent mobilizaţi peste 750 de muncitori şi 200 de utilaje.

Pe lângă Tunelul 1, lucrările se concentrează şi pe Tunelul 2 şi Tunelul Cut&Cover, unde s-au realizat până acum între 45% şi 70% din lungimea totală a galeriilor.

Valoarea contractului de proiectare şi execuţie este de 1,82 miliarde de lei (fără TVA), finanţarea fiind asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„La sfârşitul anului 2026, după finalizarea acestei secţiuni de 9,13 kilometri, se va putea circula continuu de la Boiţa la Nădlac, pe aproximativ 360 de kilometri de autostradă”, a precizat Cristian Pistol.