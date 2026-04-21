CNBC: „Donald Trump anticipează un acord cu Iranul şi respinge extinderea armistiţiului”

A.G.
Internaţional / 21 aprilie, 18:29

Sursa foto: Facebook / Donald J. Trump

Sursa foto: Facebook / Donald J. Trump

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că se aşteaptă ca Washingtonul să ajungă la un „acord foarte bun” cu Iranul pentru încheierea conflictului care durează de mai multe săptămâni, chiar dacă nu intenţionează să prelungească armistiţiul care urmează să expire miercuri, potrivit unui interviu acordat CNBC.

„Cred că vom ajunge la un acord foarte bun. Nu au de ales”, a afirmat Donald Trump în cadrul emisiunii „Squawk Box” de la CNBC, referindu-se la rezultatul aşteptat al unei a doua runde de negocieri de pace cu Iranul.

Preşedintele american a susţinut că Statele Unite au afectat semnificativ capacităţile militare ale Iranului, afirmând: „Le-am distrus marina, forţele aeriene şi le-am eliminat liderii”, în interviul acordat CNBC.

Donald Trump a precizat că eliminarea unor lideri iranieni complică situaţia din anumite perspective, însă a apreciat că actuala conducere ar fi „mai raţională”, subliniind în acelaşi timp că evoluţiile din teren pot fi interpretate drept o schimbare de regim realizată indirect, conform aceleiaşi surse.

Liderul de la Washington a adăugat că o astfel de evoluţie nu a fost un obiectiv iniţial, dar că acţiunile întreprinse au avut acest efect, potrivit CNBC.

Întrebat dacă ar lua în calcul prelungirea armistiţiului pentru a permite continuarea negocierilor, Donald Trump a răspuns că nu doreşte acest lucru, conform CNBC.

Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

