CNBC: Bursele europene au închis marţi în scădere

Bursele europene au închis pe scădere marţi, în contextul incertitudinilor legate de expirarea armistiţiului de două săptămâni dintre Statele Unite şi Iran şi al temerilor investitorilor privind o posibilă escaladare a conflictului, transmite CNBC.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a închis la 616,03 puncte, în scădere cu 0,87%, după ce pieţele au pierdut câştigurile din prima parte a zilei, relatează CNBC. Aceeaşi sursă arată că investitorii au urmărit evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu şi perspectivele negocierilor dintre Washington şi Teheran.

Pe principalele pieţe europene, CAC 40 de la Paris a închis la 8.235,72 puncte, în scădere cu 1,14%, iar FTSE 100 de la Londra a coborât la 10.498,09 puncte, cu 1,05% sub nivelul anterior, potrivit CNBC. DAX-ul german a închis la 24.270,87 puncte, în scădere cu 0,60%, FTSE MIB de la Milano a coborât la 47.903,29 puncte, cu 0,63%, iar IBEX 35 al bursei din Madrid a închis la 18.142,60 puncte, în scădere cu 0,65%, mai notează sursa citată.

CNBC mai scrie că preşedintele american Donald Trump a declarat pentru publicaţie că se aşteaptă la „un acord excelent” cu Iranul şi că Statele Unite „au neutralizat” marina şi aviaţia iraniană, adăugând că schimbarea regimului de la Teheran este inevitabilă. Potrivit aceleiaşi surse, liderul de la Casa Albă a avertizat şi că armata americană este pregătită să reia bombardamentele dacă negocierile eşuează.

Armistiţiul de două săptămâni dintre Statele Unite şi Iran urma să expire la miezul nopţii GMT, deşi Trump declarase anterior că termenul ar putea fi miercuri seara, ora Washingtonului, arată CNBC. Sursa menţionează că, luni, acesta a ameninţat din nou Iranul cu o forţă militară covârşitoare, afirmând că „vor începe să explodeze multe bombe” dacă nu se ajunge la un acord.

În plan corporativ, Associated British Foods a anunţat că va separa retailerul de modă Primark de divizia sa alimentară, potrivit CNBC. Publicaţia precizează că noua companie alimentară, denumită FoodCo, va păstra numele ABF după separare, iar ambele companii vor fi listate la Bursa din Londra.

Acţiunile ABF au scăzut cu 1,8% după ce grupul a raportat venituri de 9,47 miliarde de lire sterline pentru semestrul încheiat la 28 februarie şi un profit operaţional ajustat de 691 milioane de lire, cu 18% mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit CNBC.

În Spania, acţiunile Puig au urcat cu 6,1% după informaţii potrivit cărora Estee Lauder ar fi apelat la banca J.P. Morgan pentru un împrumut de 5 miliarde de euro destinat finanţării unei oferte de achiziţie pentru grupul din Barcelona, relatează CNBC.

La polul opus, compania daneză Royal Unibrew a înregistrat cea mai mare scădere din STOXX 600, cu un declin de 25%, după ce a anunţat încetarea parteneriatului cu PepsiCo în Europa de Nord, mai notează sursa citată.

Datele economice publicate în Marea Britanie arată că rata şomajului a scăzut la 4,9% în cele trei luni până la finalul lunii februarie, sub estimările economiştilor care anticipau menţinerea nivelului la 5,2%, potrivit CNBC. Creşterea salariilor a fost de 3,6% în ritm anual, adaugă publicaţia.

În Asia, pieţele au avut evoluţii mixte peste noapte, iar contractele futures pe bursele americane indicau uşoare creşteri marţi dimineaţă, după ce indicele Nasdaq Composite a încheiat o serie de 13 sesiuni consecutive de creştere, conform CNBC.