CNBC: Bursele europene au scăzut

Bursele europene au închis în scădere luni, pe fondul temerilor că o nouă escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite şi Iran ar putea deraia armistiţiul fragil dintre cele două ţări, relatează CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a închis sesiunea cu un minus de 0,9%, iar toate marile pieţe şi majoritatea sectoarelor au încheiat pe roşu, cu excepţia companiilor din energie, potrivit CNBC.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică faptul că un distrugător al marinei SUA, dotat cu rachete ghidate, a tras asupra unei nave cargo sub pavilion iranian în Golful Oman, pe care a avariat-o, după care puşcaşii marini americani au urcat la bord şi au confiscat vasul, conform CNBC.

Capturarea navei reprezintă o escaladare a blocadei navale impuse de Statele Unite în zonă şi vine după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave comerciale care încercau să tranziteze ruta maritimă, scrie CNBC.

De săptămâna trecută, Statele Unite desfăşoară o blocadă navală asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene. Iranul consideră această blocadă o încălcare a armistiţiului în vigoare şi invocă acest motiv pentru anularea negocierilor care urmau să aibă loc luni la Islamabad, notează CNBC.

Donald Trump a avertizat duminică faptul că ar putea ”distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran” dacă Teheranul nu acceptă condiţiile Washingtonului pentru încheierea conflictului. Armistiţiul fragil dintre cele două ţări urmează să expire în cursul acestei săptămâni, arată CNBC.

După ce vineri anunţase redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigaţie, Iranul a revenit asupra deciziei sâmbătă şi a restricţionat din nou traficul maritim, presa de stat afirmând că Statele Unite ”nu şi-au respectat obligaţiile”, informează CNBC.

Tensiunile reînnoite au lovit mai ales sectorul turismului şi transportului aerian în Europa, care crescuse puternic vineri după anunţul privind redeschiderea strâmtorii. Acţiunile companiilor din turism şi agrement au închis luni în scădere cu 2,5%, indică CNBC.

Compania aeriană germană Lufthansa a pierdut 3,4%, iar EasyJet, listată la Londra, a scăzut cu 3,1%. Grupul turistic TUI a coborât de asemenea cu 3,1%, precizează CNBC.

În schimb, companiile din sectorul petrol şi gaze au crescut cu 1,5%. Companiile norvegiene Equinor şi Vår Energi au urcat cu aproximativ 1% şi respectiv 3,5%, în timp ce BP a câştigat 3%, TotalEnergies a avansat cu 1,8%, iar acţiunile Shell au crescut cu 2,4%, subliniază CNBC.

Preţul petrolului Brent, reperul internaţional, a urcat luni la aproximativ 95,20 dolari pe baril, în creştere cu 5,4%, în timp ce contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în mai au avansat cu 5,7%, până la 88,62 dolari pe baril, evidenţiază CNBC.

În altă parte a pieţei, acţiunile UniCredit au scăzut cu 2,5% după ce directorul general Andrea Orcel a prezentat planuri ample pentru o posibilă alianţă între banca italiană şi Commerzbank. Titlurile Commerzbank au crescut însă cu 1,8%, menţionează CNBC.

Pieţele din Asia-Pacific au evoluat în mare parte pozitiv peste noapte. Scăderile vin după o săptămână puternică pe S&P 500 şi Nasdaq Composite, când indicii au atins noi maxime istorice, pe fondul armistiţiului dintre Iran şi Liban, concluzionează CNBC.