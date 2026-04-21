CNBC: China cere industriei solare să coopereze pentru reducerea supraproducţiei şi a războiului preţurilor

China a cerut ”eforturi concertate” din partea industriei energiei solare pentru a aborda criza severă de supracapacitate din sector, în contextul în care autorităţile de la Beijing încearcă să pună capăt unui război intens al preţurilor, transmite CNBC.

Măsurile propuse includ controlul capacităţii de producţie, stabilirea unor standarde de industrie, aplicarea regulilor privind preţurile, stimularea fuziunilor şi achiziţiilor, precum şi protecţia proprietăţii intelectuale, cu scopul de a promova ”dezvoltarea de înaltă calitate a industriei fotovoltaice”, potrivit CNBC.

Capacitatea de producţie a China în domeniul panourilor solare depăşeşte cu mult cererea globală, ceea ce a declanşat în ultimii ani un război al preţurilor pe piaţa internă, arată CNBC.

Potrivit International Energy Agency, China produce peste 80% din componentele panourilor solare la nivel mondial, însă sectorul se confruntă cu o problemă de supracapacitate generată de competiţia internă intensă, fenomen pe care guvernul chinez îl numeşte ”involuţie”, notează CNBC.

Apelul autorităţilor vine după o reuniune desfăşurată vineri între mai multe instituţii, inclusiv Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei, Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă, Asociaţia Industriei Fotovoltaice din China şi mari producători de energie de stat, precum China Huaneng Group şi China Datang, potrivit CNBC.

”Reuniunea a cerut consolidarea coordonării între instituţii şi eforturi comune pentru a aprofunda guvernanţa industriei fotovoltaice şi pentru a promova pe deplin măsurile de combatere a fenomenului de supraproducţie din industria solară”, a precizat Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei într-un comunicat, citat de CNBC.

Problema supracapacităţii din sectorul solar chinez este amplificată şi de rezistenţa tot mai mare din partea pieţelor externe importante, notează CNBC. Statele Unite au impus tarife vamale ridicate asupra produselor solare din China, iar Uniunea Europeană încearcă să îşi diversifice lanţul de aprovizionare pentru a reduce dependenţa de Beijing.

Ca răspuns, guvernul chinez a lansat o campanie menită să reducă capacitatea de producţie şi să elimine practicile de stabilire haotică a preţurilor, transmite CNBC.

Analişti citaţi de CNBC afirmă că efectele războiului dintre Iran şi coaliţia condusă de Statele Unite ar putea accelera tranziţia globală către energie regenerabilă, determinând statele să reevalueze rolul energiei verzi în asigurarea securităţii energetice.

Totuşi, producători chinezi de echipamente solare au declarat pentru Reuters că o eventuală creştere a cererii globale de energie regenerabilă, determinată de şocul preţurilor energetice provocat de conflictul cu Iran, este puţin probabil să rezolve problema supracapacităţii din industrie, potrivit CNBC.