CNBC: Europa riscă o penurie de combustibil pentru avioane

P.C.
Internaţional / 15 aprilie, 15:34

Europa se confruntă cu riscul unei penurii „sistemice” de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, iar consecinţa ar putea fi anularea a sute de zboruri dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă, relatează CNBC.

Claudio Galimberti, economist-şef la Rystad Energy, a declarat pentru CNBC că evoluţia situaţiei depinde în mare măsură de cantitatea de petrol care va mai putea tranzita strâmtoarea. „Situaţia ar putea deveni sistemică în următoarele trei-patru săptămâni, ceea ce ar putea duce la reduceri severe ale zborurilor în Europa începând chiar din lunile mai şi iunie”, a spus el.

Traficul prin această rută maritimă strategică s-a oprit după ce Iranul a închis strâmtoarea în contextul războiului cu Statele Unite şi Israel, iar acest blocaj a împins în sus preţurile petrolului, notează CNBC.

După eşecul negocierilor de pace dintre Washington şi Teheran din weekend, Statele Unite au început o blocadă navală asupra navelor care intră şi ies din porturile iraniene din Strâmtoarea Ormuz, cu scopul de a reduce exporturile de petrol ale Iranului şi de a creşte presiunea asupra regimului de la Teheran, scrie CNBC.

Rico Luman, economist senior la ING, a avertizat, potrivit CNBC, că există deja numeroase semnale privind o posibilă penurie în săptămânile următoare, dacă aprovizionarea nu se reia. „Vedem deja nave care s-au oprit, ceea ce înseamnă că livrările din Orientul Mijlociu s-au întrerupt şi trebuie găsite surse alternative”, a spus Luman.

ACI Europe a avertizat săptămâna trecută că o penurie ar putea apărea în numai trei săptămâni şi ar perturba sezonul de vârf al călătoriilor, provocând „impacturi economice severe”, relatează CNBC.

Mai multe state europene depind în mod semnificativ de turismul estival, iar transportul aerian generează anual aproximativ 851 de miliarde de euro pentru economia europeană şi susţine circa 14 milioane de locuri de muncă, potrivit datelor citate de CNBC.

Problema nu este doar europeană, ci globală, notează CNBC. Asia, puternic dependentă de livrările din Orientul Mijlociu, a început deja să resimtă efectele, iar ţări precum Vietnam şi Thailanda se confruntă cu restricţii în transportul aerian, dificultăţi care se propagă şi spre Europa.

Războiul dintre Statele Unite, Israel şi Iran, început pe 28 februarie, a împins preţul petrolului peste 100 de dolari pe baril şi a provocat un şoc energetic, iar companiile aeriene se numără printre cele mai afectate sectoare, arată CNBC.

Preţul combustibilului pentru avioane a crescut cu 103% într-o singură lună, potrivit datelor citate de CNBC. În Statele Unite, preţul acestui tip de combustibil aproape s-a dublat, de la 2,50 dolari pe galon la 27 februarie la 4,88 dolari pe galon la 2 aprilie.

Marţi dimineaţă, contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în mai se tranzacţionau la 92,13 dolari pe baril, în scădere cu 7%, iar petrolul Brent cu livrare în iunie era cotat la 95,10 dolari pe baril, în declin cu 4,29%, relatează CNBC.

Potrivit CNBC, pieţele au mizat iniţial pe o rezolvare rapidă a crizei, însă blocada navală americană instituită în weekend sugerează că perturbările ar putea dura mai mult.

Experţii amintesc, scrie CNBC, că experienţa conflictelor anterioare arată că după primele opt sau nouă săptămâni probabilitatea ca un război să devină prelungit creşte semnificativ.

Companiile aeriene au început deja să reacţioneze la criză, notează CNBC, prin anulări de zboruri, reduceri de capacitate şi revizuiri în jos ale estimărilor de profit.

Mai multe companii au anunţat deja scumpiri ale biletelor. Transportatorul Aurigny, arată CNBC, a redus capacitatea pe unele rute între aprilie şi iunie şi a introdus o taxă temporară de 2 lire sterline pe bilet.

Compania scandinavă SAS a anulat 1.000 de zboruri în aprilie, iar directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru CNBC că operatorul ar putea reduce capacitatea şi anula unele curse în sezonul de vară dacă penuria de combustibil persistă.

Directorul general al Wizz Air a avertizat încă din martie că profitul net al companiei pentru 2026 ar putea fi afectat cu aproximativ 50 de milioane de euro, mai arată CNBC.

La rândul său, directorul comercial al Virgin Atlantic, Corneel Koster, a declarat că operatorul aerian va avea dificultăţi în a obţine profit în acest an, chiar şi după introducerea unor suprataxe pentru combustibil. „Indiferent ce se va întâmpla în Golf de acum înainte, o parte din perturbările preţurilor globale la energie vor rămâne”, a spus Koster, potrivit CNBC.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

