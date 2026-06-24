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CNBC: Preţurile aurului şi argintului au scăzut puternic

T.B.
Internaţional / 24 iunie, 06:20

CNBC: Preţurile aurului şi argintului au scăzut puternic

Preţurile aurului şi argintului au înregistrat scăderi puternice marţi, pe fondul vânzărilor masive de pe pieţele financiare şi al temerilor că Rezerva Federală a SUA ar putea majora din nou dobânzile, transmite CNBC.

Contractele futures pentru aur au coborât cu 1,5%, până la 4.142 de dolari pe uncie, iar argintul a pierdut peste 5%, ajungând la 61,80 dolari pe uncie înainte de a recupera o parte din pierderi şi de a închide în jurul valorii de 62,25 dolari, potrivit CNBC.

Declinul a fost alimentat de corecţiile din sectorul tehnologic global, după ce investitorii au devenit tot mai îngrijoraţi că dobânzile vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă, relatează CNBC.

În mod tradiţional, aurul este considerat un activ de refugiu în perioade de incertitudine geopolitică. Totuşi, de la izbucnirea conflictului dintre Statele Unite şi Iran, pe 28 februarie, această reputaţie a fost pusă sub semnul întrebării, conform CNBC.

Analiştii spun că atenţia investitorilor s-a mutat de la riscurile geopolitice către politica monetară a Rezervei Federale, notează CNBC.

Prima reuniune de politică monetară condusă de noul preşedinte al Fed, Kevin Warsh, a fost interpretată de pieţe ca având un ton mai agresiv în combaterea inflaţiei. Investitorii au început să ia în calcul posibilitatea unei majorări a dobânzii până la sfârşitul anului, potrivit CNBC.

Dobânzile mai mari tind să afecteze aurul deoarece metalul preţios nu oferă randamente sub formă de dobândă, devenind mai puţin atractiv în comparaţie cu obligaţiunile şi alte active financiare, explică CNBC.

Schimbarea de perspectivă este vizibilă şi pe Wall Street, unde mai multe instituţii financiare şi-au redus prognozele privind evoluţia aurului, transmite CNBC.

Strategul pentru mărfuri al Bank of America, Michael Widmer, a afirmat că ţinta anterioară de 6.000 de dolari pe uncie pare acum puţin probabilă, deoarece inflaţia rămâne ridicată şi ar putea determina Fed să menţină o politică monetară mai restrictivă, potrivit CNBC.

Şi Deutsche Bank şi-a revizuit estimările, relatează CNBC.

Banca germană consideră că, dacă Fed nu va modifica dobânzile în trimestrul al treilea, aurul ar putea ajunge în jurul valorii de 4.300 de dolari pe uncie, conform CNBC.

În schimb, dacă banca centrală americană va efectua trei sau patru majorări de dobândă, preţul aurului ar putea coborî până la aproximativ 3.800 de dolari pe uncie, notează CNBC.

Scăderea argintului a fost şi mai accentuată, deoarece acest metal este influenţat atât de factorii financiari care afectează aurul, cât şi de perspectivele economice globale şi cererea industrială, transmite CNBC.

Evoluţia metalelor preţioase din ultimele zile sugerează că, în prezent, politica monetară a Rezervei Federale are o influenţă mai mare asupra pieţei decât tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, concluzionează CNBC.

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