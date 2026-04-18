CNBC: Preţurile petrolului au scăzut vineri cu peste 10%

S.B.
Internaţional / 18 aprilie, 10:16

Cotaţiile petrolului au înregistrat vineri o scădere abruptă, de peste 10%, după ce ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a anunţat că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă”, pe fondul armistiţiului convenit între Israel şi Liban, ceea ce a alimentat aşteptările privind reluarea fluxurilor de aprovizionare, transmite CNBC.

Declaraţia a fost făcută pe platforma X, la scurt timp după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat, joi seară, că războiul cu Iranul, declanşat la 28 februarie, „ar trebui să se încheie destul de curând”.

Pe acest fond, contractele futures pentru ţiţeiul american cu livrare în mai au coborât cu aproximativ 12%, până la 83,20 dolari pe baril, în timp ce petrolul Brent, reperul global, cu livrare în iunie, a pierdut circa 10,5%, ajungând la 88,96 dolari pe baril.

În mesajul publicat online, şeful diplomaţiei iraniene a precizat că navele care tranzitează această rută strategică trebuie să respecte „o rută coordonată” stabilită de autorităţile maritime ale Iranului.

Reacţionând vineri pe platforma Truth Social, Donald Trump a mulţumit Iranului pentru redeschiderea strâmtorii, însă, într-un mesaj ulterior, a subliniat că blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene rămâne „ÎN PLINĂ VIGOARE” până la încheierea unui acord cu Teheranul.

Între timp, Israel şi Liban au ajuns joi la un armistiţiu de zece zile, intrat în vigoare la ora 17:00 ET, în contextul campaniei militare israeliene împotriva Hezbollah, grupare susţinută de Iran. Confruntările au complicat negocierile purtate de Washington cu Teheranul.

Trump a anunţat că premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele libanez Joseph Aoun vor fi invitaţi la Casa Albă pentru discuţii pe care le-a descris drept primele negocieri importante dintre cele două state din 1983. Departamentul de Stat a transmis că ambele părţi urmăresc crearea premiselor unei păci durabile, inclusiv prin recunoaşterea reciprocă a suveranităţii.

Instituţia a evidenţiat şi preocupările comune legate de activitatea grupărilor armate nestatale care pot afecta suveranitatea Libanului. La rândul său, liderul american a declarat că se aşteaptă ca autorităţile de la Beirut „să se ocupe de Hezbollah”.

Evoluţiile recente au alimentat speranţele privind o detensionare mai amplă a situaţiei din Orientul Mijlociu. De altfel, preţurile petrolului intraseră deja pe un trend descendent pe fondul anticipaţiilor că Statele Unite şi Iranul ar putea extinde armistiţiul cu încă două săptămâni şi ar relua negocierile de pace, potrivit analiştilor ING.

Aceştia avertizează însă că piaţa fizică rămâne sub presiune, în condiţiile în care reluarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz întârzie. Chiar şi în contextul redirecţionării unor transporturi şi al mişcărilor limitate ale petrolierelor, aproximativ 13 milioane de barili pe zi din oferta globală sunt afectaţi, volum care ar putea creşte dacă blocada americană se menţine.

„Principalul risc de creştere a preţurilor rămâne posibilitatea ca negocierile de pace dintre Statele Unite şi Iran să eşueze. Acest scenariu nu este deloc nerealist, având în vedere diferenţele mari dintre cererile celor două părţi”, au subliniat analiştii.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

»=
