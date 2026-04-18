CNN: Iranul a tras asupra unui petrolier din Strâmtoarea Ormuz

Ambarcaţiuni rapide ale Gărzilor Revoluţionare iraniene au deschis focul asupra unui petrolier care tranzita sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui avertisment emis de UK Maritime Trade Operations (UKMTO), relatează CNN.

Organizaţia britanică a precizat că a primit o notificare directă din partea comandantului navei, care a raportat că a fost interceptat de „două ambarcaţiuni ale IRGC”, la aproximativ 20 de mile nautice (circa 30 de kilometri) de coasta Omanului.

Potrivit comandantului, nu a existat niciun avertisment radio înainte ca nava, a cărei identitate nu a fost făcută publică, să fie atacată.

„Petrolierul şi echipajul sunt în siguranţă”, a transmis UKMTO.

Incidentul are loc în contextul în care Iranul a reintrodus restricţii stricte privind tranzitul navelor prin strâmtoare, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că blocada SUA asupra transportului maritim către porturile iraniene va rămâne în vigoare.

„Atât timp cât trecerea navelor cu origine sau destinaţie Iran rămâne ameninţată, statutul Strâmtorii Ormuz va rămâne neschimbat”, a transmis sâmbătă marina Gărzilor Revoluţionare iraniene pe platforma X.