CNN: Iranul afirmă că blocada americană este ilegală

Iranul a reiterat duminică acuzaţiile potrivit cărora blocada navală impusă de Statele Unite reprezintă „nu doar o încălcare a armistiţiului”, ci şi „un act ilegal şi criminal”, în contextul în care preşedintele american Donald Trump acuză la rândul său Teheranul de nerespectarea încetării focului în Strâmtoarea Ormuz, relatează CNN.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a afirmat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că măsura echivalează cu o sancţiune colectivă aplicată populaţiei iraniene. „Prin aplicarea deliberată a unei pedepse colective populaţiei iraniene, aceasta echivalează cu o crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii”, a transmis oficialul.

În paralel, Donald Trump a acuzat duminică Iranul că ar fi încălcat armistiţiul dintre cele două state, susţinând că forţe iraniene au deschis focul asupra unor nave aflate în tranzit prin strâmtoare.