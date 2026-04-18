CNN: Iranul analizează noile propuneri ale SUA în vederea încheierii unui acord

Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a anunţat că analizează noile propuneri transmise de Statele Unite, după discuţiile purtate cu şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, care acţionează ca intermediar între cele două părţi, relatează CNN.

Potrivit sursei citate, deşi Teheranul nu a oferit încă un răspuns oficial, instituţia a reiterat o serie de condiţii formulate anterior, inclusiv cererea privind exercitarea unui control extins asupra Strâmtorii Ormuz, potrivit unui comunicat citat de agenţia semi-oficială Mehr.

„Iranul este hotărât să exercite supravegherea şi controlul asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz până la încheierea definitivă a războiului şi la instaurarea unei păci durabile în regiune”, se arată în declaraţie, în care se invocă necesitatea limitării rutelor de aprovizionare către bazele militare americane din zonă.

Autorităţile iraniene propun, în acest sens, introducerea unui sistem de taxe, certificate de tranzit şi stabilirea unor rute obligatorii pentru navele care traversează strâmtoarea.

Generalul pakistanez Asim Munir şi-a încheiat o vizită oficială de trei zile la Teheran, unde a avut întrevederi cu oficiali iranieni de rang înalt, încercând să faciliteze reluarea negocierilor dintre Iran şi Statele Unite înainte de expirarea armistiţiului de două săptămâni.

Ultima rundă de discuţii la nivel înalt, desfăşurată weekendul trecut, nu a condus la niciun acord, iar între timp Washingtonul a impus o blocadă asupra porturilor iraniene.

Consiliul iranian a calificat această măsură drept „o încălcare a armistiţiului” şi a subliniat că Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până la ridicarea blocadei.