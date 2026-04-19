CNN: Iranul anunţă că negocierile cu SUA au înregistrat progrese

Negocierile de pace dintre Iran şi Statele Unite au avansat, însă perspectivele unui acord final rămân îndepărtate, a declarat sâmbătă preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, potrivit CNN.

„Suntem încă departe de finalizarea discuţiilor”, a afirmat acesta într-un interviu acordat televiziunii iraniene, după participarea sa la runda de negocieri desfăşurată săptămâna trecută la Islamabad.

Oficialul iranian a precizat că dialogul a înregistrat unele progrese, dar persistă diferenţe semnificative între părţi, iar mai multe aspecte esenţiale nu au fost încă clarificate.