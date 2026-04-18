CNN: Iranul avertizează că va închide strâmtoarea Ormuz dacă blocada impusă de SUA va continua

Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat că Iranul ar putea închide Strâmtoarea Ormuz în cazul în care blocada navală impusă de Statele Unite va continua, relatează CNN.

Oficialul iranian a transmis că accesul navelor prin această rută strategică ar urma să fie condiţionat de aprobarea autorităţilor de la Teheran, lansând totodată critici dure la adresa preşedintelui american Donald Trump, într-o serie de mesaje publicate pe platforma X.

Ghalibaf a susţinut că liderul de la Casa Albă a făcut „şapte afirmaţii într-o oră, toate fiind false”, adăugând că „nu au câştigat războiul prin aceste minciuni şi cu siguranţă nu vor obţine rezultate nici în negocieri”.

Acesta a subliniat că, în eventualitatea menţinerii blocadei, Strâmtoarea Ormuz „nu va rămâne deschisă” şi că tranzitul maritim se va desfăşura doar pe baza „traseului stabilit” şi cu „autorizaţia Iranului”.

„Faptul că strâmtoarea este deschisă sau închisă şi regulile care o guvernează vor fi determinate de situaţia din teren, nu de reţelele sociale”, a mai declarat Ghalibaf.

Declaraţiile sale vin după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, anunţase că traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pe durata rămasă a armistiţiului, afirmaţie salutată de Donald Trump, care a precizat însă că blocada navală a SUA va rămâne în vigoare până la încheierea conflictului.

Preşedintele american a mai susţinut că Iranul ar fi acceptat să nu mai închidă niciodată strâmtoarea, însă această afirmaţie nu a fost confirmată oficial.