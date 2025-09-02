CNN: Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei

Israelul ia în considerare anexarea unor părţi din Cisiordania ocupată, ca răspuns la recunoaşterea anticipată a statului palestinian de către mai multe ţări occidentale, au declarat pentru CNN trei oficiali israelieni.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a purtat săptămâna trecută discuţii preliminare pe acest subiect, însă cabinetul de securitate nu a luat încă nicio decizie finală. Măsurile luate în calcul variază de la preluarea limitată a unor aşezări evreieşti până la o anexare mai amplă a Zonei C, care acoperă 60% din Cisiordania şi se află sub controlul administrativ şi de securitate israelian.

Oficialii israelieni au subliniat că anexarea unor zone precum Valea Iordanului ar putea fi mai acceptabilă pe plan internaţional şi de către Statele Unite, însă aliaţii de extremă dreapta ai lui Netanyahu, precum miniştrii Bezalel Smotrich şi Itamar Ben Gvir, precum şi liderii coloniştilor, susţin o anexare maximalistă care să includă întregul teritoriu neocupat de palestinieni. Aceasta ar putea obliga Israelul să acorde cetăţenie sau statut de rezident pentru aproximativ 3 milioane de palestinieni şi ar încălca multiple rezoluţii ale ONU.

Coloniile israeliene sunt considerate ilegale conform dreptului internaţional, iar aplicarea suveranităţii asupra oricărei părţi a Cisiordaniei ar genera o reacţie diplomatică puternică. Directorul Consiliului Yesha, Omer Rahamim, a afirmat că anexarea ar fi „o mişcare preventivă” împotriva recunoaşterii de către Franţa a statului palestinian şi ar împiedica înfiinţarea unui stat palestinian viabil.

Oficialii israelieni iau în calcul un plan etapizat şi gradual, care ar începe cu teritorii selectate şi ar permite Israelului să evite o anexare completă, în schimbul unor eventuale normalizări diplomatice, inclusiv cu Arabia Saudită. Ultima dată când Israelul a evaluat anexarea Cisiordaniei a fost în 2020, însă planul a fost abandonat ca parte a Acordurilor Abraham.

Pe lângă anexare, Israelul analizează şi alte măsuri punitive împotriva Autorităţii Palestiniene, precum sancţiuni sau evacuarea satului Khan Al-Ahmar. Recent, SUA au refuzat vize oficialilor Autorităţii Palestiniene pentru participarea la Adunarea Generală a ONU, decizie coordonată cu guvernul israelian pentru a împiedica participarea preşedintelui Mahmoud Abbas.