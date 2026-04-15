CNN: Israelul urmează să discute un armistiţiu cu Libanul

Cabinetul de securitate al Israelului urmează să discute, mai târziu astăzi, posibilitatea unui armistiţiu cu Libanul, potrivit unei surse israeliene. Reuniunea este programată pentru ora 20:00, ora locală (13:00 ET), relatează CNN.

Conform sursei citate, discuţiile au loc la o zi după primele negocieri directe dintre Israel şi Liban din ultimii 40 de ani, desfăşurate la Washington, DC, sub egida administraţiei Trump.

Sub presiunea Statelor Unite, Israelul a redus ritmul şi amploarea loviturilor în Liban, evitând în ultimele zile atacarea capitalei, Beirut.

Loviturile trebuie acum să primească aprobarea la nivel politic. Cu toate acestea, Israelul a continuat să lovească ceea ce afirmă că sunt ţinte ale Hezbollah în sudul Libanului.

Sursa israeliană a precizat că una dintre ideile analizate este posibilitatea unui armistiţiu temporar, ca gest pozitiv faţă de negocierile cu Libanul.

În ciuda primei zile de discuţii, Israelul şi Hezbollah au continuat schimburile de focuri.

„Nu există discuţii privind un armistiţiu cu Hezbollah”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, David Mercer, în cadrul unui briefing susţinut astăzi.

CNN a relatat anterior că preşedintele american Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut cel puţin trei convorbiri telefonice săptămâna trecută, axate pe situaţia din Liban.

Sursa israeliană a afirmat că Netanyahu a ajuns la concluzia că, dacă nu va solicita negocieri directe cu Libanul, Trump ar putea pur şi simplu să anunţe unilateral un armistiţiu.