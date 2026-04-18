CNN: Mojtaba Khamenei avertizează că marina este pregătită să provoace ”noi înfrângeri” inamicilor

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat într-un mesaj public că forţele navale ale ţării sunt pregătite să îi facă pe adversari „să guste amărăciunea unor noi înfrângeri”, relatează CNN.

Mesajul, transmis în format scris cu ocazia Zilei Armatei iraniene, marchează una dintre puţinele intervenţii publice atribuite lui Khamenei de la preluarea funcţiei, în urmă cu aproximativ şase săptămâni. Liderul nu a apărut până acum în spaţiul public şi nu a difuzat mesaje video de la instalarea sa în această poziţie.

În declaraţie, acesta nu a abordat incertitudinile recente privind navigaţia prin Strâmtoarea Ormuz, dar a elogiat armata iraniană pentru faptul că „apără cu curaj teritoriul, apele şi steagul naţional”.

Mesajele atribuite noului lider suprem au fost până acum limitate, iar intervenţia de faţă a fost făcută în contextul Zilei Armatei, care anul acesta a coincis cu aniversarea tatălui său, fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Ali Khamenei a fost ucis la începutul conflictului actual, în urma unui atac aerian comun al Statelor Unite şi Israelului.