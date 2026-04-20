CNN: Preşedintele Iranului afirmă că războiul trebuie să se încheie cât mai rapid

Iranul trebuie să pună capăt cât mai rapid conflictului cu Statele Unite şi Israelul pentru a se putea concentra pe sarcina majoră a reconstrucţiei, a declarat preşedintele Masoud Pezeshkian, potrivit CNN.

Conform sursei citate, într-o serie de întâlniri cu angajaţi din sectorul public la Teheran, liderul iranian a subliniat că autorităţile trebuie să adopte un discurs onest pentru a menţine încrederea populaţiei.

Adoptând un ton mai moderat decât alte figuri din conducerea regimului, Pezeshkian a afirmat că, deşi Iranul trebuie să reziste „cerinţelor excesive”, „trebuie să recunoaştem că prelungirea conflictului nu serveşte nimănui - nici nouă, nici celeilalte părţi şi nici viitorului regiunii sau generaţiilor care vin”.

Într-o altă reuniune, acesta a pledat pentru utilizarea tuturor canalelor diplomatice, declarând că „trebuie folosită orice cale raţională şi diplomatică pentru reducerea tensiunilor”.

„După încetarea ostilităţilor, ţara se va confrunta cu provocări majore în ceea ce priveşte reconstrucţia, asigurarea resurselor financiare şi stabilizarea pieţelor”, le-a spus Pezeshkian pompierilor din capitală, potrivit presei iraniene.

Preşedintele este considerat o voce mai moderată în cadrul conducerii, în contrast cu alţi lideri care au legături consolidate cu Garda Revoluţionară Islamică. Cu toate acestea, el nu are un rol direct în negocierile cu Statele Unite şi nici autoritatea finală în deciziile privind încheierea conflictului.

În timpul unei vizite la Ministerul Justiţiei, Pezeshkian a arătat că, deşi unele probleme generate de război au fost gestionate, sunt necesare reforme suplimentare.

„Populaţia trebuie informată corect asupra realităţilor din ţară. Furnizarea de date inexacte sau promisiuni nerealiste nu contribuie la rezolvarea problemelor şi, în plus, erodează încrederea publică”, a afirmat acesta.

El a adăugat că menţinerea coeziunii interne depinde de „onestitatea discursului, transparenţa acţiunilor şi consolidarea încrederii cetăţenilor”.

Contextul economic rămâne fragil, Iranul confruntându-se cu dificultăţi majore încă dinaintea izbucnirii conflictului, în timp ce moneda naţională s-a depreciat semnificativ în acest an.

Guvernul de la Teheran estima, săptămâna trecută, că războiul a provocat pierderi de aproximativ 270 de miliarde de dolari, fără a oferi detalii suplimentare. Loviturile aeriene israeliene au afectat grav industrii strategice, precum cea siderurgică şi petrochimică, precum şi alte elemente esenţiale de infrastructură.