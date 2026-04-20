Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CNN: Preşedintele Iranului afirmă că războiul trebuie să se încheie cât mai rapid

S.B.
Internaţional / 20 aprilie, 16:39

Iranul trebuie să pună capăt cât mai rapid conflictului cu Statele Unite şi Israelul pentru a se putea concentra pe sarcina majoră a reconstrucţiei, a declarat preşedintele Masoud Pezeshkian, potrivit CNN.

Conform sursei citate, într-o serie de întâlniri cu angajaţi din sectorul public la Teheran, liderul iranian a subliniat că autorităţile trebuie să adopte un discurs onest pentru a menţine încrederea populaţiei.

Adoptând un ton mai moderat decât alte figuri din conducerea regimului, Pezeshkian a afirmat că, deşi Iranul trebuie să reziste „cerinţelor excesive”, „trebuie să recunoaştem că prelungirea conflictului nu serveşte nimănui - nici nouă, nici celeilalte părţi şi nici viitorului regiunii sau generaţiilor care vin”.

Într-o altă reuniune, acesta a pledat pentru utilizarea tuturor canalelor diplomatice, declarând că „trebuie folosită orice cale raţională şi diplomatică pentru reducerea tensiunilor”.

„După încetarea ostilităţilor, ţara se va confrunta cu provocări majore în ceea ce priveşte reconstrucţia, asigurarea resurselor financiare şi stabilizarea pieţelor”, le-a spus Pezeshkian pompierilor din capitală, potrivit presei iraniene.

Preşedintele este considerat o voce mai moderată în cadrul conducerii, în contrast cu alţi lideri care au legături consolidate cu Garda Revoluţionară Islamică. Cu toate acestea, el nu are un rol direct în negocierile cu Statele Unite şi nici autoritatea finală în deciziile privind încheierea conflictului.

În timpul unei vizite la Ministerul Justiţiei, Pezeshkian a arătat că, deşi unele probleme generate de război au fost gestionate, sunt necesare reforme suplimentare.

„Populaţia trebuie informată corect asupra realităţilor din ţară. Furnizarea de date inexacte sau promisiuni nerealiste nu contribuie la rezolvarea problemelor şi, în plus, erodează încrederea publică”, a afirmat acesta.

El a adăugat că menţinerea coeziunii interne depinde de „onestitatea discursului, transparenţa acţiunilor şi consolidarea încrederii cetăţenilor”.

Contextul economic rămâne fragil, Iranul confruntându-se cu dificultăţi majore încă dinaintea izbucnirii conflictului, în timp ce moneda naţională s-a depreciat semnificativ în acest an.

Guvernul de la Teheran estima, săptămâna trecută, că războiul a provocat pierderi de aproximativ 270 de miliarde de dolari, fără a oferi detalii suplimentare. Loviturile aeriene israeliene au afectat grav industrii strategice, precum cea siderurgică şi petrochimică, precum şi alte elemente esenţiale de infrastructură.

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb