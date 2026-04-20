CNN: Roboţii şi dronele rescriu regulile războiului în Ucraina

A.G.
Internaţional / 20 aprilie, 08:58

Scena descrisă pare desprinsă din manualele de istorie militară: doi soldaţi care se predau, cu mâinile ridicate, urmând ordinele primite. Diferenţa, însă, este fundamentală - în acest caz, nu există un adversar uman vizibil, ci doar drone şi roboţi tereştri care controlează situaţia de pe câmpul de luptă, potrivit CNN.

Potrivit sursei citate, doi militari ruşi s-au predat în faţa unor sisteme robotice ucrainene controlate de la distanţă de un operator aflat la kilometri de linia frontului, într-un episod care ilustrează transformarea rapidă a războiului modern. Comandantul unităţii ucrainene implicate, Mykola „Makar” Zinkevych, a declarat că poziţia a fost capturată fără a fi tras niciun foc de armă, conform CNN.

Zinkevych, care activează în unitatea „NC13” a Brigăzii a III-a de Asalt Separate, responsabilă de sisteme robotizate terestre, a afirmat că operaţiunea desfăşurată vara trecută ar fi fost prima din istorie în care o poziţie inamică a fost cucerită şi prizonieri capturaţi exclusiv cu ajutorul roboţilor şi dronelor, fără implicarea infanteriei, potrivit CNN.

De atunci, astfel de misiuni au devenit tot mai frecvente, în condiţiile în care dronele domină deja spaţiul aerian de deasupra frontului, transformând deplasarea infanteriei într-o activitate extrem de riscantă, relatează CNN. Ca răspuns, Ucraina a accelerat dezvoltarea dronelor terestre - vehicule controlate de la distanţă, pe roţi sau şenile - şi a sistemelor robotizate, iniţial utilizate pentru evacuarea răniţilor şi reaprovizionare, dar din ce în ce mai des pentru misiuni de luptă, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit CNN, aceste sisteme au avantaje tactice semnificative: sunt mai greu de detectat şi de interceptat decât vehiculele militare tradiţionale, pot opera în orice condiţii meteorologice şi pot transporta sarcini utile mai mari decât dronele aeriene. În plus, sunt mai rezistente şi au o autonomie superioară, ceea ce le permite să rămână active perioade îndelungate pe câmpul de luptă, adaugă sursa citată.

Un exemplu relevant este oferit de Corpul III de Armată ucrainean, care a anunţat că un robot terestru echipat cu mitralieră a reuşit să oprească avansul forţelor ruse timp de 45 de zile, necesitând doar întreţinere minimă şi reîncărcare periodică, potrivit CNN.

Zinkevych a subliniat că Ucraina nu poate concura numeric cu Rusia în ceea ce priveşte personalul militar, motiv pentru care avantajul trebuie obţinut prin tehnologie, notează publicaţia sursă. Obiectivul actual este ca o treime din infanterie să fie înlocuită cu drone şi sisteme robotice în cursul acestui an, conform CNN.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că, în ultimele trei luni, dronele şi roboţii au desfăşurat peste 22.000 de misiuni, salvând vieţi prin intervenţii în zone extrem de periculoase în locul soldaţilor, potrivit CNN.

Evoluţiile tehnologice din Ucraina generează şi dezbateri în rândul experţilor. Robert Tollast, specialist în război terestru la Royal United Services Institute, a afirmat că aceste progrese vor alimenta discuţii intense privind rolul roboţilor în conflictele viitoare, potrivit CNN. Deşi eficienţi în anumite misiuni, aceştia ar putea avea dificultăţi în menţinerea controlului asupra teritoriului, similar tancurilor fără sprijin de infanterie, conform aceleiaşi surse.

Cu toate acestea, sistemele robotizate sunt deja utilizate pe scară largă pentru evacuarea răniţilor, reaprovizionare, deminare şi, tot mai frecvent, în luptă, contribuind la reducerea pierderilor umane, relatează CNN. Într-un context în care supravegherea aeriană face deplasarea aproape imposibilă, aceste tehnologii devin esenţiale, subliniază publicaţia.

După mai bine de patru ani de război, Ucraina a devenit un lider global în domeniul dronelor de luptă şi al sistemelor robotizate, potrivit CNN. Eforturile au fost accelerate odată cu numirea lui Mykhailo Fedorov la conducerea Ministerului Apărării, acesta promovând o strategie axată pe tehnologie, date şi producţie extinsă de drone, mai notează sursa citată.

Planul de război al Ucrainei vizează utilizarea tehnologiei pentru identificarea în timp real a ameninţărilor aeriene şi interceptarea majorităţii acestora, precum şi crearea unei „zone de distrugere” de 15-20 de kilometri de-a lungul frontului, unde dronele şi roboţii operează continuu, potrivit CNN. Aproximativ 1.000 de echipaje sunt deja implicate în acest program, adaugă aceeaşi sursă.

Potrivit analiştilor, superioritatea Ucrainei în domeniul dronelor contribuie la încetinirea avansului rus şi la susţinerea contraofensivelor, conform estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului, citate de CNN. Cu toate acestea, menţinerea acestui avantaj va depinde de capacitatea Kievului de a continua să inoveze într-un ritm mai rapid decât adversarul, adaugă publicaţia sursă.

Impactul acestor evoluţii depăşeşte însă frontul ucrainean. State din Orientul Mijlociu, confruntate cu costuri ridicate pentru interceptarea dronelor ieftine, privesc tot mai atent către soluţiile dezvoltate de Ucraina, potrivit CNN. În acest context, preşedintele Zelenski a intensificat contactele diplomatice în regiune, oferind expertiză în schimbul sprijinului militar, conform aceleiaşi surse.

Unul dintre domeniile-cheie pentru viitor rămâne inteligenţa artificială, Ucraina dezvoltând deja modele AI bazate pe date reale de pe câmpul de luptă, relatează CNN. Cu toate acestea, există rezerve privind utilizarea sistemelor complet autonome, iar decizia finală privind folosirea forţei ar trebui să rămână, în opinia comandanţilor, la nivel uman, mai arată publicaţia.

Zinkevych a concluzionat că evoluţiile din ultimii ani, considerate anterior science-fiction, au devenit realitate, subliniind că „viaţa umană este nepreţuită, în timp ce roboţii nu sângerează”, motiv pentru care dezvoltarea şi extinderea sistemelor robotice reprezintă o prioritate strategică, potrivit CNN.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

