CNN: Trump accelerează cercetarea privind tratamentele psihedelice

S.B.
Internaţional / 19 aprilie, 10:19

CNN: Trump accelerează cercetarea privind tratamentele psihedelice

Preşedintele Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv prin care urmăreşte stimularea cercetării în domeniul medicamentelor psihedelice, în cadrul unei iniţiative mai ample de explorare a unor noi tratamente pentru afecţiunile de sănătate mintală, relatează CNN.

„În multe cazuri, aceste terapii experimentale au arătat un potenţial real de a transforma viaţa persoanelor care suferă de boli mintale grave şi depresie, inclusiv a veteranilor noştri”, a declarat Trump la ceremonia desfăşurată în Biroul Oval.

Şeful statului a anunţat şi o alocare de 50 de milioane de dolari din fonduri federale pentru continuarea cercetărilor asupra ibogainei, un compus psihedelic aflat în centrul interesului ştiinţific. Înainte de semnarea decretului, Trump a făcut referire la rezultatele preliminare ale studiilor şi a glumit că ar fi dispus să încerce el însuşi tratamentul, stârnind reacţii amuzate în sală.

La eveniment au fost prezenţi secretarul pentru Sănătate şi Servicii Sociale, Robert F. Kennedy Jr., precum şi alte personalităţi, inclusiv realizatorul de podcast Joe Rogan, cunoscut susţinător al utilizării ibogainei. Rogan a afirmat că discuţiile sale directe cu preşedintele au contribuit la iniţierea demersului, relatând că reacţia lui Trump la informaţiile trimise a fost rapidă şi favorabilă.

Kennedy a subliniat că măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de combatere a crizei de sănătate mintală din Statele Unite. „HHS va accelera aprobarea cercetărilor şi accesul la noi terapii, inclusiv cele psihedelice, pentru a răspunde uneia dintre cele mai presante provocări de sănătate publică”, a declarat acesta, adăugând că ordinul elimină o mare parte din barierele legale care îngreunau studiul acestor substanţe şi dezvoltarea unor protocoale terapeutice sigure.

De asemenea, iniţiativa vizează grăbirea procedurilor de aprobare pentru anumite tratamente, comisarul Administraţiei pentru Alimente şi Medicamente (FDA), Marty Makary, afirmând că unele medicamente ar putea fi evaluate „în câteva săptămâni”, în funcţie de priorităţile stabilite.

În campania electorală din 2024, Kennedy a susţinut public potenţialul terapiilor psihedelice, menţionând experienţe din cercul său apropiat şi pledând pentru introducerea lor controlată în practica clinică.

Totuşi, comunitatea ştiinţifică şi-a exprimat rezervele, avertizând că accelerarea procedurilor ar putea compromite standardele riguroase ale cercetării medicale şi ar expune pacienţii la riscuri.

Ibogaina, deşi utilizată în unele state pentru tratarea sevrajului la opioide, nu este aprobată de FDA şi este clasificată drept substanţă din Lista I, categorie rezervată compuşilor fără utilizare medicală acceptată şi cu risc ridicat de abuz. Extrasă din planta iboga din Africa Centrală, aceasta a fost studiată pentru efectele sale asupra dependenţei, depresiei, anxietăţii şi tulburării de stres post-traumatic.

Datele preliminare indică faptul că ibogaina poate influenţa anumite circuite neuronale, însă utilizarea sa implică riscuri semnificative, inclusiv tulburări de ritm cardiac şi episoade de vărsături, iar unele cazuri de deces au fost asociate cu administrarea acesteia.

Deşi ibogaina este singura substanţă menţionată explicit în decret, şi alte psihedelice, precum LSD, MDMA şi psilocibina, sunt investigate în Statele Unite pentru tratarea unor afecţiuni psihice. Studii de mică amploare au arătat că psilocibina poate avea efecte rapide şi de durată în cazul depresiei rezistente la tratament, motiv pentru care FDA i-a acordat statutul de „terapie revoluţionară”.

O formulă de LSD destinată tratării anxietăţii generalizate a primit acelaşi statut în 2024, fiind în prezent în curs de evaluare, în timp ce MDMA nu a fost aprobată pentru tratamentul PTSD, FDA solicitând studii suplimentare pe fondul unor îngrijorări legate de calitatea datelor existente şi de rolul terapiei asociate.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

»=
