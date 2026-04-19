CNN: Trump anunţă că o delegaţie americană se îndreaptă spre Islamabad pentru negocieri cu Iranul

S.B.
Internaţional / 19 aprilie, 16:35

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică trimiterea unei delegaţii americane la Islamabad, în Pakistan, pentru noi negocieri cu Iranul, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz şi al acuzaţiilor privind încălcarea armistiţiului de către Teheran, relatează CNN.

„Iranul a decis ieri să deschidă focul în Strâmtoarea Ormuz, o încălcare totală a acordului nostru de încetare a focului. Multe dintre focuri au fost îndreptate către o navă franceză şi un cargou britanic”, a scris Trump pe reţeaua Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a precizat că delegaţia SUA urmează să ajungă în capitala Pakistanului „mâine seară”, pentru reluarea discuţiilor.

Trump a susţinut că acţiunile Iranului în jurul acestei rute maritime strategice sunt contraproductive, afirmând că o eventuală blocare a strâmtorii afectează în primul rând economia iraniană. „Iranul a anunţat recent că închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, pentru că blocada noastră a închis-o deja. Ei ne ajută fără să ştie şi ei sunt cei care pierd din cauza închiderii, 500 de milioane de dolari pe zi. Statele Unite nu pierd nimic”, a declarat acesta.

Potrivit preşedintelui american, o parte din traficul maritim începe să fie redirecţionată către porturi din Statele Unite. „Multe nave se îndreaptă acum spre Statele Unite, respectiv Texas, Louisiana şi Alaska, pentru a încărca marfă”, a adăugat el.

Trump a afirmat că Washingtonul a înaintat Teheranului „un acord foarte corect şi rezonabil”, dar a lansat şi un avertisment dur în cazul în care negocierile vor eşua.

„Oferim un acord foarte corect şi rezonabil şi sper să îl accepte, pentru că, dacă nu o fac, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran. Nu mai există domnul drăguţ”, a spus liderul american.

Acesta a adăugat că, în cazul unui refuz din partea Iranului, va considera „o onoare” să recurgă la acţiuni militare pentru a pune capăt a ceea ce a numit „maşina de ucis a Iranului”.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

