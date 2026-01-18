CNSP: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică vor creşte anul acesta cu 0,8%

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de 0,8% faţă de 2025, şi vor continua să se majoreze uşor în următorii trei ani, conform Prognozei 2025-2029, varianta de toamnă, a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, informează Agerpres.

Astfel, în 2027 producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică sunt estimate în creştere cu 2%, în 2028 în urcare cu 2,3% şi în 2029 cu 1,5%.

Per total, conform estimărilor CNSP, producţia industrială va creşte în 2026 cu 0,5%, în 2027 cu 1,6%, în 2028 cu 2,2% şi în 2029 cu 1,9%.

După o scădere estimată la 1,4% în 2026, producţia în industria extractivă va urma un trend ascendent, de 0,7% în 2027, 1,4% în 2028 şi 1,1% în 2029.

În industria prelucrătoare, producţia va înregistra un avans de 0,6% în 2026, 1,6% în 2027, 2,3% în 2028 şi 2% în 2029.