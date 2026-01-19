Comandantul armatei ucrainene: Rusia vizează producţia a 1.000 de drone pe zi

Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu dă semne de interes pentru negocierile care ar putea duce la un acord de pace şi, în schimb, creşte producţia de arme, inclusiv cu un obiectiv de 1.000 de drone pe zi, relatează Reuters.

„Dimpotrivă, observăm o intensificare a acţiunilor militare, o creştere a numărului de grupări inamice ofensive, o creştere a producţiei de arme de atac, rachete şi drone”, a declarat Oleksandr Syrskyi într-un interviu acordat publicaţiei online lb.ua, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, Rusia produce în prezent zilnic 404 drone Shahed, de diferite tipuri, afirmă Reuters.

Syrskyi a adăugat că planurile Moscovei vizează o creştere semnificativă a producţiei, până la aproximativ 1.000 de drone pe zi, potrivit Reuters.

Armata ucraineană trebuie să facă „totul pentru a perturba aceste planuri şi a provoca pierderi”, astfel încât Rusia să renunţe la obiectivele sale şi să fie create condiţii pentru negocieri, a spus Syrskyi, citat de Reuters.

„Nimeni nu va încheia un acord cu o parte slabă”, a subliniat comandantul armatei ucrainene, potrivit Reuters.

Syrskyi a lăudat, de asemenea, tactica „loviturilor profunde” a armatei ucrainene, pe care a descris-o drept „punctul nostru forte”, notează Reuters.

El a afirmat că aceste atacuri au dus la lovirea a 719 ţinte şi la pagube estimate la 15 miliarde de dolari, în principal în industria petrolieră a Rusiei, conform Reuters.

Ucraina şi-a dezvoltat rapid capacitatea de producţie a dronelor de la lansarea invaziei ruse din februarie 2022 şi mizează pe progrese suplimentare în acest domeniu, relatează Reuters.

Forţele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi înaintează lent în estul ţării, anunţând capturarea de noi sate de mai multe ori pe săptămână, potrivit Reuters.

Liderii militari ucraineni au subliniat importanţa dezvoltării „dronelor de interceptare” ca cea mai eficientă şi economică metodă de contracarare a atacurilor cu drone ruseşti, notează Reuters.

Syrskyi a recunoscut că Rusia are capacitatea de a mobiliza un număr mult mai mare de soldaţi, însă a afirmat că situaţia mobilizării în Ucraina s-a îmbunătăţit în ultimele luni, potrivit Reuters.

„Pot spune următorul lucru: am înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a cifrelor în acest sens faţă de situaţia de acum şapte luni”, a declarat el pentru lb.ua, citat de Reuters.

Această îmbunătăţire se datorează unei funcţionări mai bune a centrelor de recrutare şi instruire, precum şi unei colaborări mai eficiente cu persoanele mobilizate, a explicat Syrskyi, conform Reuters.

Comandantul armatei ucrainene a mai afirmat că pierderile Ucrainei în 2025 au fost reduse cu 13% faţă de anul precedent, în timp ce pierderile Rusiei au crescut semnificativ, relatează Reuters.