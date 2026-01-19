Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Comandantul armatei ucrainene: Rusia vizează producţia a 1.000 de drone pe zi

T.B.
Internaţional / 19 ianuarie, 08:04

Comandantul armatei ucrainene: Rusia vizează producţia a 1.000 de drone pe zi

Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu dă semne de interes pentru negocierile care ar putea duce la un acord de pace şi, în schimb, creşte producţia de arme, inclusiv cu un obiectiv de 1.000 de drone pe zi, relatează Reuters.

„Dimpotrivă, observăm o intensificare a acţiunilor militare, o creştere a numărului de grupări inamice ofensive, o creştere a producţiei de arme de atac, rachete şi drone”, a declarat Oleksandr Syrskyi într-un interviu acordat publicaţiei online lb.ua, citat de Reuters.

Potrivit acestuia, Rusia produce în prezent zilnic 404 drone Shahed, de diferite tipuri, afirmă Reuters.

Syrskyi a adăugat că planurile Moscovei vizează o creştere semnificativă a producţiei, până la aproximativ 1.000 de drone pe zi, potrivit Reuters.

Armata ucraineană trebuie să facă „totul pentru a perturba aceste planuri şi a provoca pierderi”, astfel încât Rusia să renunţe la obiectivele sale şi să fie create condiţii pentru negocieri, a spus Syrskyi, citat de Reuters.

„Nimeni nu va încheia un acord cu o parte slabă”, a subliniat comandantul armatei ucrainene, potrivit Reuters.

Syrskyi a lăudat, de asemenea, tactica „loviturilor profunde” a armatei ucrainene, pe care a descris-o drept „punctul nostru forte”, notează Reuters.

El a afirmat că aceste atacuri au dus la lovirea a 719 ţinte şi la pagube estimate la 15 miliarde de dolari, în principal în industria petrolieră a Rusiei, conform Reuters.

Ucraina şi-a dezvoltat rapid capacitatea de producţie a dronelor de la lansarea invaziei ruse din februarie 2022 şi mizează pe progrese suplimentare în acest domeniu, relatează Reuters.

Forţele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi înaintează lent în estul ţării, anunţând capturarea de noi sate de mai multe ori pe săptămână, potrivit Reuters.

Liderii militari ucraineni au subliniat importanţa dezvoltării „dronelor de interceptare” ca cea mai eficientă şi economică metodă de contracarare a atacurilor cu drone ruseşti, notează Reuters.

Syrskyi a recunoscut că Rusia are capacitatea de a mobiliza un număr mult mai mare de soldaţi, însă a afirmat că situaţia mobilizării în Ucraina s-a îmbunătăţit în ultimele luni, potrivit Reuters.

„Pot spune următorul lucru: am înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a cifrelor în acest sens faţă de situaţia de acum şapte luni”, a declarat el pentru lb.ua, citat de Reuters.

Această îmbunătăţire se datorează unei funcţionări mai bune a centrelor de recrutare şi instruire, precum şi unei colaborări mai eficiente cu persoanele mobilizate, a explicat Syrskyi, conform Reuters.

Comandantul armatei ucrainene a mai afirmat că pierderile Ucrainei în 2025 au fost reduse cu 13% faţă de anul precedent, în timp ce pierderile Rusiei au crescut semnificativ, relatează Reuters.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 09:22)

    Bravo lor,o sa aducă Europa la sapa de lemn,o criza ca in 2008 si ne-am rezolvat.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 09:34)

      Cu ce sa aduca "Europa la sapa de lemn", cu "economia" falita a benzinariei mujice:-)? Tot "elore!":-)

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 19 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 ianuarie
Ediţia din 19.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb