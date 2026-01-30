Comitetul Internaţional Olimpic îşi exprimă îngrijorarea pentru sportivii iranieni

Comitetul Internaţional Olimpic şi-a exprimat joi îngrijorarea pentru soarta sportivilor iranieni în contextul escaladării tulburărilor din ţară, afirmând că rămâne în contact cu comunitatea olimpică iraniană, relatează Reuters.

Forţele de securitate iraniene în civil au arestat mii de persoane într-o campanie de arestări în masă şi intimidare pentru a descuraja noi proteste după ce au înăbuşit cele mai sângeroase tulburări de la Revoluţia Islamică din 1979, au declarat surse pentru Reuters.

Protestele modeste care au început luna trecută în Marele Bazar din Teheran din cauza dificultăţilor economice au declanşat nemulţumiri mai ample, reprimate de mult timp, şi au degenerat rapid în cea mai gravă ameninţare existenţială la adresa teocraţiei şiite din Iran din ultimele aproape cinci decenii, protestatarii cerând în mod frecvent demisia clerului aflat la putere.

Autorităţile au întrerupt accesul la internet şi au înăbuşit revoltele cu o forţă copleşitoare care a ucis mii de oameni, potrivit grupurilor pentru drepturile omului. Teheranul dă vina pe „terorişti înarmaţi” legaţi de Israel şi Statele Unite pentru violenţe.

Ultimul bilanţ al victimelor întocmit de grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, se ridică la 6.373. Potrivit HRANA, numărul arestărilor se ridică la 42.486.

Comitetul Olimpic Internaţional (COI) a făcut publică o declaraţie, susţinută de Asociaţia Federaţiilor Internaţionale Olimpice de Vară şi Federaţiile Olimpice de Iarnă, în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia cu care se confruntă sportivii iranieni.

„În acest moment, suntem deosebit de îngrijoraţi de situaţia sportivilor iranieni afectaţi de evenimentele care se desfăşoară în ţara lor, la fel cum suntem îngrijoraţi pentru toţi sportivii care se confruntă cu conflicte şi tragedii în alte părţi ale lumii”, a declarat CIO.

„Din păcate, aceste situaţii ne sunt aduse în atenţie din ce în ce mai des din cauza lumii din ce în ce mai divizate în care trăim. Trebuie să fim realişti în ceea ce priveşte capacitatea CIO de a influenţa în mod direct afacerile globale şi naţionale. În acelaşi timp, vom continua să colaborăm cu părţile interesate din cadrul olimpic pentru a ajuta acolo unde putem, adesea prin diplomaţie sportivă discretă.”

Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană şi o agenţie de ştiri digitale multilingvă cu sediul la Londra, a relatat săptămâna trecută că un luptător în vârstă de 19 ani, Shahab Fallahpour, a fost ucis de forţele de securitate în timpul demonstraţiilor din oraşul Andimeshk, din sud-vestul ţării.

United World Wrestling a declarat că a fost, de asemenea, alertată cu privire la îngrijorările legate de siguranţa mai multor luptători iranieni.