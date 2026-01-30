Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Comitetul Internaţional Olimpic îşi exprimă îngrijorarea pentru sportivii iranieni

O.D.
Sport / 30 ianuarie, 06:38

Comitetul Internaţional Olimpic îşi exprimă îngrijorarea pentru sportivii iranieni

Comitetul Internaţional Olimpic şi-a exprimat joi îngrijorarea pentru soarta sportivilor iranieni în contextul escaladării tulburărilor din ţară, afirmând că rămâne în contact cu comunitatea olimpică iraniană, relatează Reuters.

Forţele de securitate iraniene în civil au arestat mii de persoane într-o campanie de arestări în masă şi intimidare pentru a descuraja noi proteste după ce au înăbuşit cele mai sângeroase tulburări de la Revoluţia Islamică din 1979, au declarat surse pentru Reuters.

Protestele modeste care au început luna trecută în Marele Bazar din Teheran din cauza dificultăţilor economice au declanşat nemulţumiri mai ample, reprimate de mult timp, şi au degenerat rapid în cea mai gravă ameninţare existenţială la adresa teocraţiei şiite din Iran din ultimele aproape cinci decenii, protestatarii cerând în mod frecvent demisia clerului aflat la putere.

Autorităţile au întrerupt accesul la internet şi au înăbuşit revoltele cu o forţă copleşitoare care a ucis mii de oameni, potrivit grupurilor pentru drepturile omului. Teheranul dă vina pe „terorişti înarmaţi” legaţi de Israel şi Statele Unite pentru violenţe.

Ultimul bilanţ al victimelor întocmit de grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, se ridică la 6.373. Potrivit HRANA, numărul arestărilor se ridică la 42.486.

Comitetul Olimpic Internaţional (COI) a făcut publică o declaraţie, susţinută de Asociaţia Federaţiilor Internaţionale Olimpice de Vară şi Federaţiile Olimpice de Iarnă, în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia cu care se confruntă sportivii iranieni.

„În acest moment, suntem deosebit de îngrijoraţi de situaţia sportivilor iranieni afectaţi de evenimentele care se desfăşoară în ţara lor, la fel cum suntem îngrijoraţi pentru toţi sportivii care se confruntă cu conflicte şi tragedii în alte părţi ale lumii”, a declarat CIO.

„Din păcate, aceste situaţii ne sunt aduse în atenţie din ce în ce mai des din cauza lumii din ce în ce mai divizate în care trăim. Trebuie să fim realişti în ceea ce priveşte capacitatea CIO de a influenţa în mod direct afacerile globale şi naţionale. În acelaşi timp, vom continua să colaborăm cu părţile interesate din cadrul olimpic pentru a ajuta acolo unde putem, adesea prin diplomaţie sportivă discretă.”

Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană şi o agenţie de ştiri digitale multilingvă cu sediul la Londra, a relatat săptămâna trecută că un luptător în vârstă de 19 ani, Shahab Fallahpour, a fost ucis de forţele de securitate în timpul demonstraţiilor din oraşul Andimeshk, din sud-vestul ţării.

United World Wrestling a declarat că a fost, de asemenea, alertată cu privire la îngrijorările legate de siguranţa mai multor luptători iranieni.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

30 ianuarie
Ediţia din 30.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0957
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2651
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5548
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8825
Gram de aur (XAU)Gram de aur755.1450

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb