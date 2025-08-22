Conference League: U Craiova a câştigat la Istanbul

Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, scor 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, este mulţumit de victoria elevilor săi cu Başakşehir şi spune că este şansa lor de a intra în istoria Craiovei.

„Ne-am aşteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zonele pe care noi le-am pregătit. Ne-a ieşit, în mare, planul. Cumva ne-am făcut, în mare parte, lecţiile în seara asta. Dacă în seara asta ei nu au jucat bine, este din cauza noastră, Poate la Craiova va fi invers, Deci nu cred că suntem favoriţi, chiar dacă am câştigat aici, în seara asta. Oricât aş încerca să mă bucur, aş fi un amator dacă aş face asta. Jucătorii au dreptul ăsta.

Într-adevăr aveam o misiune mai uşoară dacă aveam 2-0, bine că a greşit Isenko la 2-0 pentru noi. I-am zis, ai revanşa la Craiova, trebuie să închizi poarta şi în momentul ăla suntem calificaţi. O repriză câştigată. În seara asta jucătorii să se bucure la maxim de victorie şi mai au o victorie ca să intre în istoria Universităţii Craiova”, a declarat Mirel Rădoi.