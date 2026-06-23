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Consiliul Economic şi Social cere un rol real al societăţii civile în noul buget european de 7 ani

L.B.
Internaţional / 23 iunie, 13:32

Consiliul Economic şi Social cere un rol real al societăţii civile în noul buget european de 7 ani

Consiliul Economic şi Social a adoptat punctul de vedere cu tema „Propunerile CES privind noul Cadru financiar multianual al Uniunii Europene 2028-2034” în şedinţa Plenului din 17 iunie 2026, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Consiliul salută faptul că viitorul Cadru financiar multianual al Uniunii Europene devine mai simplificat şi mai flexibil şi formulează o serie de recomandări strategice pentru arhitectura viitorului buget european.

Principalele recomandări ale CES:

-Noul CFM trebuie să devină principalul instrument strategic al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivităţii economice, a coeziunii sociale şi a capacităţii de adaptare la transformările profunde ale pieţei muncii. Acesta trebuie susţinut de o finanţare adecvată, capabilă să genereze rezultate concrete şi durabile.

-Investiţiile în capitalul uman, competenţe, dialog social, inovare şi productivitatea muncii trebuie tratate ca investiţii strategice europene, esenţiale pentru competitivitatea şi rezilienţa Uniunii.

-Implicarea partenerilor sociali reprezentativi şi a reprezentanţilor societăţii civile trebuie să depăşească nivelul formal şi consultativ şi să devină parte integrantă a guvernanţei economice europene, atât în faza de planificare, cât şi în etapele de implementare şi monitorizare.

-În baza principiului parteneriatului, CES solicită ca în comitetele de monitorizare cel puţin 50% dintre membri şi/sau din drepturile de vot să aparţină partenerilor de dialog social reprezentativi şi reprezentanţilor societăţii civile.

Aceste propuneri subliniază importanţa respectării principiilor de reprezentativitate şi echitate în procesul de monitorizare a investiţiilor europene şi naţionale. Totodată, CES consideră necesară introducerea unor mecanisme europene clare de monitorizare a respectării principiului parteneriatului.

Acest document face parte din seria poziţiilor CES privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, fiind al treilea punct de vedere adoptat pe această temă. Acesta vine în continuarea punctelor de vedere referitoare la Politicile publice de întărire socio-economică a spaţiului Mării Negre şi a regiunilor de frontieră ale Uniunii Europene şi la Rolul partenerilor economico-sociali în implementarea Politicii de coeziune a Uniunii Europene.

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