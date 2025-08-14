Consumul de alcool în SUA atinge un minim istoric

Consumul de alcool în rândul adulţilor din Statele Unite a coborât la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, potrivit unui sondaj realizat de Gallup, pe măsură ce tot mai mulţi americani consideră că chiar şi consumul moderat este dăunător sănătăţii, transmite Reuters.

Doar 54% dintre respondenţi au declarat că beau alcool, în scădere de la 58% în 2024 şi 62% în 2023, sub precedentul minim de 55% consemnat în 1958, conform sursei.

Sondajul arată că 53% dintre americani consideră consumul moderat de alcool ca fiind nociv, faţă de 45% anul trecut. Doar 24% dintre cei care consumă alcool au băut în ziua anterioară sondajului, un minim istoric, iar 40% au declarat că a trecut mai mult de o săptămână de la ultima băutură - cel mai ridicat procent din 2000.

Consumul mediu săptămânal a scăzut la 2,8 băuturi, cel mai redus nivel din 1996 şi mult sub vârful de 5,1 băuturi înregistrat în 2003.

Declinul nu pare să fie cauzat de trecerea către alte substanţe, cum ar fi marijuana recreativă, legală acum în aproximativ jumătate dintre statele americane, a precizat Lydia Saad, director de cercetare socială la Gallup.

Companiile producătoare de băuturi spirtoase se confruntă cu o scădere a vânzărilor după perioada de consum crescut din pandemie, în contextul presiunilor inflaţiei şi al avertismentelor tot mai frecvente ale autorităţilor sanitare privind riscurile pentru sănătate.