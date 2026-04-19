Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice în direcţia mării

S.B.
Internaţional / 19 aprilie, 09:23

Coreea de Nord a lansat duminică mai multe rachete balistice către largul mării din estul peninsulei, potrivit informaţiilor furnizate de Coreea de Sud şi Japonia, acesta fiind cel mai recent episod dintr-o serie de teste prin care Phenianul îşi intensifică programul de consolidare a capacităţilor militare, relatează Reuters.

Acţiunea reprezintă a şaptea lansare de rachete balistice efectuată de regimul nord-coreean de la începutul anului şi a patra doar în luna aprilie.

„În condiţiile în care atenţia Statelor Unite este concentrată asupra Iranului, Coreea de Nord percepe această perioadă ca pe o oportunitate favorabilă pentru a-şi avansa programul nuclear şi capabilităţile balistice”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam.

Potrivit presei sud-coreene, biroul prezidenţial de la Seul a convocat o reuniune de urgenţă pe teme de securitate.

Testele de acest tip încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU privind programul balistic al Coreei de Nord, însă Phenianul respinge aceste restricţii, susţinând că ele contravin dreptului său suveran la autoapărare.

Armata sud-coreeană a precizat că lansările au avut loc în jurul orei 6:10 dimineaţa, din zona oraşului Sinpo, situat pe coasta estică a ţării.

La rândul său, guvernul japonez a transmis pe reţelele sociale că proiectilele ar fi căzut în apropierea coastelor estice ale Peninsulei Coreene, fără a fi raportate incursiuni în zona economică exclusivă a Japoniei.

Aceste evoluţii au loc în contextul pregătirilor pentru un summit sino-american programat la mijlocul lunii mai, în cadrul căruia preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său chinez, Xi Jinping, ar urma să abordeze şi dosarul nord-coreean.

Între timp, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a avertizat miercuri că Phenianul a făcut progrese „foarte serioase” în dezvoltarea capacităţilor sale nucleare, inclusiv prin posibila extindere a infrastructurii de îmbogăţire a uraniului.

La finalul lunii martie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a reiterat că statutul ţării sale de putere nucleară este „ireversibil” şi că dezvoltarea continuă a „forţei de descurajare nucleară în scop de autoapărare” rămâne o prioritate strategică.

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb