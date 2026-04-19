Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice în direcţia mării

Coreea de Nord a lansat duminică mai multe rachete balistice către largul mării din estul peninsulei, potrivit informaţiilor furnizate de Coreea de Sud şi Japonia, acesta fiind cel mai recent episod dintr-o serie de teste prin care Phenianul îşi intensifică programul de consolidare a capacităţilor militare, relatează Reuters.

Acţiunea reprezintă a şaptea lansare de rachete balistice efectuată de regimul nord-coreean de la începutul anului şi a patra doar în luna aprilie.

„În condiţiile în care atenţia Statelor Unite este concentrată asupra Iranului, Coreea de Nord percepe această perioadă ca pe o oportunitate favorabilă pentru a-şi avansa programul nuclear şi capabilităţile balistice”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam.

Potrivit presei sud-coreene, biroul prezidenţial de la Seul a convocat o reuniune de urgenţă pe teme de securitate.

Testele de acest tip încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU privind programul balistic al Coreei de Nord, însă Phenianul respinge aceste restricţii, susţinând că ele contravin dreptului său suveran la autoapărare.

Armata sud-coreeană a precizat că lansările au avut loc în jurul orei 6:10 dimineaţa, din zona oraşului Sinpo, situat pe coasta estică a ţării.

La rândul său, guvernul japonez a transmis pe reţelele sociale că proiectilele ar fi căzut în apropierea coastelor estice ale Peninsulei Coreene, fără a fi raportate incursiuni în zona economică exclusivă a Japoniei.

Aceste evoluţii au loc în contextul pregătirilor pentru un summit sino-american programat la mijlocul lunii mai, în cadrul căruia preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său chinez, Xi Jinping, ar urma să abordeze şi dosarul nord-coreean.

Între timp, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a avertizat miercuri că Phenianul a făcut progrese „foarte serioase” în dezvoltarea capacităţilor sale nucleare, inclusiv prin posibila extindere a infrastructurii de îmbogăţire a uraniului.

La finalul lunii martie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a reiterat că statutul ţării sale de putere nucleară este „ireversibil” şi că dezvoltarea continuă a „forţei de descurajare nucleară în scop de autoapărare” rămâne o prioritate strategică.