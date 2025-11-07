Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică, afirmă Coreea de Sud şi Japonia

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud. Aceasta nu a oferit alte detalii, relatează Reuters.
Guvernul japonez a declarat, de asemenea, că Coreea de Nord a lansat ceea ce ar putea fi o rachetă balistică, iar aceasta a căzut, cel mai probabil, în afara zonei economice exclusive a Japoniei.
Premierul Sanae Takaichi a afirmat că nu au fost confirmate relatări privind pagube.
Lansarea din Coreea de Nord vine după ce, luna trecută, au fost trase mai multe rachete cu rază scurtă de acţiune.
Opinia Cititorului