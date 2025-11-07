Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică, afirmă Coreea de Sud şi Japonia

Coreea de Nord a lansat o rachetă balistică spre mare, în largul coastei sale estice, a afirmat, vineri, armata din Coreea de Sud. Aceasta nu a oferit alte detalii, relatează Reuters.

Guvernul japonez a declarat, de asemenea, că Coreea de Nord a lansat ceea ce ar putea fi o rachetă balistică, iar aceasta a căzut, cel mai probabil, în afara zonei economice exclusive a Japoniei.

Premierul Sanae Takaichi a afirmat că nu au fost confirmate relatări privind pagube.

Lansarea din Coreea de Nord vine după ce, luna trecută, au fost trase mai multe rachete cu rază scurtă de acţiune.