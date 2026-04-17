Coreea de Sud şi UE intenţionează să formeze o alianţă economică strategică

S.B.
Internaţional / 17 aprilie, 11:35

Coreea de Sud şi Uniunea Europeană au convenit vineri să avanseze către constituirea unei alianţe economice strategice, menită să întărească relaţiile comerciale, cooperarea în domeniul tehnologiilor avansate şi securitatea economică, pe fondul instabilităţii globale şi al reconfigurării lanţurilor de aprovizionare, transmite EFE.

Decizia a fost anunţată în cadrul primului dialog strategic de nouă generaţie Coreea de Sud-UE, desfăşurat la Seul, la care au participat ministrul sud-coreean al industriei, Yeo Han-koo, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, potrivit unui comunicat al Ministerului Industriei de la Seul.

Potrivit autorităţilor sud-coreene, obiectivul întâlnirii a fost ridicarea cooperării bilaterale la nivelul unui „Parteneriat Strategic de Nouă Generaţie”, care să includă domenii precum mineralele critice, tehnologiile avansate şi lanţurile de aprovizionare, ca răspuns la evoluţiile rapide din mediul economic şi de securitate global.

Acest parteneriat va funcţiona ca un cadru general de colaborare economică, urmând ca detaliile sale să fie stabilite ulterior de cele două părţi.

Ministerul sud-coreean a evidenţiat drept factori determinanţi pentru această iniţiativă intensificarea competiţiei dintre Statele Unite şi China, reorganizarea lanţurilor globale de aprovizionare şi tendinţele protecţioniste tot mai accentuate.

În cadrul discuţiilor, cele două părţi au abordat şi cooperarea în domeniul mineralelor critice, în contextul limitărilor de producţie, convenind să îşi consolideze coordonarea pentru a face faţă eventualelor perturbări ale lanţurilor de aprovizionare.

De asemenea, Coreea de Sud şi Uniunea Europeană au agreat să îşi intensifice colaborarea în sectoarele semiconductorilor şi bateriilor şi să creeze un grup de lucru dedicat industriei cosmeticelor.

Reprezentanţii celor două părţi au subliniat evoluţia pozitivă a relaţiilor economice bilaterale, menţionând că schimburile comerciale au crescut cu peste 50% de la intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb din 2011, ajungând în 2025 la un nivel record de 116 miliarde de euro în comerţul cu bunuri, în timp ce investiţiile bilaterale cumulate au atins 243,3 miliarde de euro.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

