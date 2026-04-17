Coreea de Sud şi UE intenţionează să formeze o alianţă economică strategică

Coreea de Sud şi Uniunea Europeană au convenit vineri să avanseze către constituirea unei alianţe economice strategice, menită să întărească relaţiile comerciale, cooperarea în domeniul tehnologiilor avansate şi securitatea economică, pe fondul instabilităţii globale şi al reconfigurării lanţurilor de aprovizionare, transmite EFE.

Decizia a fost anunţată în cadrul primului dialog strategic de nouă generaţie Coreea de Sud-UE, desfăşurat la Seul, la care au participat ministrul sud-coreean al industriei, Yeo Han-koo, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, potrivit unui comunicat al Ministerului Industriei de la Seul.

Potrivit autorităţilor sud-coreene, obiectivul întâlnirii a fost ridicarea cooperării bilaterale la nivelul unui „Parteneriat Strategic de Nouă Generaţie”, care să includă domenii precum mineralele critice, tehnologiile avansate şi lanţurile de aprovizionare, ca răspuns la evoluţiile rapide din mediul economic şi de securitate global.

Acest parteneriat va funcţiona ca un cadru general de colaborare economică, urmând ca detaliile sale să fie stabilite ulterior de cele două părţi.

Ministerul sud-coreean a evidenţiat drept factori determinanţi pentru această iniţiativă intensificarea competiţiei dintre Statele Unite şi China, reorganizarea lanţurilor globale de aprovizionare şi tendinţele protecţioniste tot mai accentuate.

În cadrul discuţiilor, cele două părţi au abordat şi cooperarea în domeniul mineralelor critice, în contextul limitărilor de producţie, convenind să îşi consolideze coordonarea pentru a face faţă eventualelor perturbări ale lanţurilor de aprovizionare.

De asemenea, Coreea de Sud şi Uniunea Europeană au agreat să îşi intensifice colaborarea în sectoarele semiconductorilor şi bateriilor şi să creeze un grup de lucru dedicat industriei cosmeticelor.

Reprezentanţii celor două părţi au subliniat evoluţia pozitivă a relaţiilor economice bilaterale, menţionând că schimburile comerciale au crescut cu peste 50% de la intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb din 2011, ajungând în 2025 la un nivel record de 116 miliarde de euro în comerţul cu bunuri, în timp ce investiţiile bilaterale cumulate au atins 243,3 miliarde de euro.