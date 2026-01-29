Costurile de administrare a birourilor au crescut cu 17% în 2025

Costurile de administrare a spaţiilor de birouri au crescut în medie cu aproximativ 17% în 2025, potrivit analizei echipei de Property Management a Cushman & Wakefield Echinox. Creşterea a fost determinată de o combinaţie de factori macroeconomici şi operaţionali, printre care inflaţia ridicată, majorarea salariului minim cu 9,46% şi creşterea TVA la 21%, conform comunicatului remis redacţiei.

Costurile de administrare, suportate de chiriaşi şi incluse în costul total de ocupare al clădirilor, acoperă taxe de proprietate, mentenanţă tehnică, servicii de curăţenie şi securitate, internet, asigurări şi servicii de property management, subliniază comunicatul. Taxele de proprietate reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor, ajungând până la 50% din total, se arată în comunicat.

Directorul Property Management la Cushman & Wakefield Echinox, Maria-Raluca Mihai, a declarat: „Costurile operaţionale rămân principala provocare în administrarea clădirilor de birouri. Digitalizarea şi instrumentele eficiente de gestionare financiară sunt esenţiale pentru a menţine bugetele sub control şi a lua decizii rapide de optimizare”, conform comunicatului.

Creşterea costurilor a fost resimţită în toate categoriile operaţionale: utilităţi, materiale, servicii specializate, securitate şi curăţenie, iar revenirea angajaţilor la birou a amplificat consumul şi necesarul de personal, mai adaugă comunicatul

Potrivit Real Estate Investors Sentiment Barometer 2025, realizat de Cushman & Wakefield Echinox, 51% dintre investitori consideră gestionarea optimă a costurilor operaţionale drept principala provocare, în creştere faţă de 2024 (39%). Totodată, experienţa şi comportamentul chiriaşilor (48%) şi tehnologia/digitalizarea (30%) sunt factorii care vor influenţa cel mai mult serviciile de administrare a proprietăţilor comerciale, evidenţiază comunicatul remis redacţiei.

Compania administrează 13 proiecte imobiliare în România, cu o suprafaţă totală de peste 400.000 mp şi un buget de cheltuieli operaţionale de peste 7,5 milioane de euro, se adaugă în comunicat.